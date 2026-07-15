Förskollärare
Östhammars kommun, Barn- och utbildningskontoret / Förskollärarjobb / Östhammar Visa alla förskollärarjobb i Östhammar
2026-07-15
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Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Nu har du chans att arbeta i en förskola med närhet till naturen. Här blir du som medarbetare lyssnad på och ges möjlighet att vara med att driva olika projekt inom exempelvis lek, språk, natur eller teknik. Rektor finns närvarande på förskolan i nära samarbete med dig och dina kollegor. Vi har en väl fungerande skolutvecklingsenhet som vi samarbetar med. Vi söker nu en förskollärare till en av våra 1-5 års avdelningar för ett vikariat.
Korsängens förskola är nybyggd och ligger i ett skogsnära område i Alunda. Vi har en omväxlande gård med inhängd skogsdel och lokaler som inspirerar till lek och utveckling. Förskolan består av tre block där två avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år har ett tätt samarbete. Varje block har en stor ateljé. I köket arbetar vår kock som lagar maten från grunden och vi äter med barnen i vår fina matsal.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
När du jobbar som förskollärare hos oss ansvarar du för undervisningen samt för planering, reflektion, utvärdering och dokumentation av den pedagogiska verksamheten. Du sätter barnet i centrum och bidrar med idéer som kan utveckla vår förskola. Vårt mål är att alla av våra barn får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter.
På Korsängens förskola i Alunda får du möjlighet att vara en del av en verksamhet där trygghet och tillgänglighet står i centrum. Här möts du av kollegor som brinner för barns utveckling och lärande. I arbetslagen arbetar vi tillsammans på vetenskaplig grund, efter förskolans styrdokument, kommunens strategiska mål och vårt pedagogiska årshjul. Vi har ett nära samarbete med specialpedagog och logoped, och rektor finns närvarande i det dagliga arbetet som ett aktivt stöd i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad eller nyutexaminerad förskollärare och som känner ett starkt intresse av att lära och utvecklas tillsammans med barnen och oss kollegor. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, samt om du har erfarenhet av att arbeta med metoden "Före Bornholmsmodellen".
Vi söker dig som vill bidra till ett arbetsklimat där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Tillsammans med engagerade kollegor driver du utvecklingen mot förskolans ställda mål. Vi uppskattar förmågor såsom gott samarbete, nyfikenhet och vilja att bidra till goda relationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vår förskola är öppen mellan kl. 6.00-17.30 (vid behov till kl 18.00) och du behöver kunna arbeta under hela våra öppettider enligt schema.
Har vi väckt ditt intresse? Ansök så snart som möjligt, vi intervjuar löpande. Vi hoppas få välkomna dig till vår förskola!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse. , upphör: 2027-03-31 .
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-00565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars Kommun
(org.nr 212000-0290)
Box 66 (visa karta
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742 21 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Östhammars kommun, Barn- och utbildningskontoret Kontakt
Sveriges lärare
Daniel Österholm daniel.osterholm@edu.osthammar.se +4617385854 Jobbnummer
10003244