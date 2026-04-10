Förskollärare
2026-04-10
Vi söker förskollärare till Levene förskola
Din roll
Vi söker dig som vill arbeta för en utvecklande och lärande förskoleverksamhet. Du har både förmåga och mod att utmanas och utmana dina kollegor i arbetet med barnen.
Arbetet tillsammans med barnen sker genom ett projektinriktat arbetssätt där barnens initiativ och intressen ligger till grund. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och detta ligger till grund för förskolans systematiska kvalitetsarbete. Pedagogerna på våra förskolor ska ha ett förhållningssätt där lustfyllt lärande och utforskande är i fokus.
Du ansvarar för att tillsammans med arbetslaget skapa inspirerande och kreativa pedagogiska miljöer där barnen genom ett projektinriktat arbetssätt erbjuds möjlighet att lära genom att utforska, förundras och upptäcka. Du ska ha god kunskap om förskolans läroplan och förmåga att omvandla dessa mål till praktiska utmaningar som skapar meningsfullt lärande för barnen. Du ska vara insatt i Barnkonventionens intentioner samt ha en genuin vilja att ha barnets bästa i fokus i ditt arbete.
Din kunskap och erfarenhet
Vi vill att du:
har förskollärarutbildning samt legitimation
stor egen drivkraft med förmågan att se möjligheter
mål - och resultatinriktad och har en analytisk förmåga i ett systematiskt kvalitetsarbete
ha en stark tro till det kompetenta barnet
vara genuint intresserad av att arbeta i en verksamhet som har barnets bästa i fokus
ha ett professionellt bemötande och förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnadshavare
ha förmåga att kunna kommunicera styrdokument, verksamhetsmål och arbetssätt på ett konkret och begripligt sätt gentemot kollegor och vårdnadshavare
Övrig information till sökande
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
Intervjuer kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Arbetsplats
Vara Kontakt
Facklig företrädare, via kommunens växel 0512-31000
9846080