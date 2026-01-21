Förskollärare
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Är du den vi söker?
På Dibber förskolor ska alla barn få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi lägger stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och "jag kan". Varje barn ska få lyckas med något varje dag.
Hjärtekulturen är centralt i vårt pedagogiska arbete och handlar om att stärka barnets känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ. Hjärtekulturen på Dibber är en viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.
Var med oss och forma en ljus framtid för barn under deras viktiga första år!
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta med våra yngsta barn på Ella Paark förskola. Som förskollärare på en Dibberförskola ansvarar du för att vårt pedagogiska förhållningssätt genomsyrar ditt arbete.
Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer, där barn och vuxna är likvärdiga, du arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl i omsorgen kring barnen och i mötet med vårdnadshavare, som i ditt arbetslag.
Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du firar barnens och dina kollegors framgångar, stora som små och glädjs med deras nya kunskaper och upptäckter.
Du ansvarar för att genomföra planering, genomförande, dokumentation och utvärdering tillsammans med ditt arbetslag. Du är medansvarig för kvalitet, utveckling och verksamhet på ett sätt som gör att barnen känner sig värdefulla, vårdnadshavare upplever trygghet och medarbetarna får de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
* Intresse och vilja att sätta sig in i och bedriva verksamheten utifrån Dibbers koncept
* Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
* Dokumenterad erfarenhet från arbete i förskola, framför allt av pedagogisk ledning
* Du är en aktiv vuxen som ser varje barn, som hör och bryr dig om vad barnen vill förmedla
* Goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
