I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Angelstad förskola har två avdelningar, Nyckelpigan för de yngre barnen och Tusenfotingen för de äldre. Förskolan har naturen runt hörnet, med stora möjligheter till utomhuspedagogik och lek i stimulerande miljö. Vi har även tillgång till skolans gymnastiksal för olika aktiviteter.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett tydligt barnfokus och som omsätter din kunskap i praktiken med kombinerad ansvarskänsla och lekfullhet. Du har en god social kompetens som bidrar till ett gott medledarskap i arbetet på vår förskola. Som förskollärare tar du det yttersta ansvaret för utbildning och undervisning. I ditt uppdrag ingår att stärka och synliggöra barns lärande och utveckling samt planering, utvärdering, dokumentation och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad förskollärare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god social förmåga i kontakter med barn, föräldrar och i samverkan med kollegor. Du bidrar professionellt med din kompetens och kunskap och har ett helhetstänk för verksamheten. Du är ansvarsfull och väl insatt i läroplanen för förskolan.
Körkort och tillgång till bil krävs då förskolan ligger ca 15 minuters bilväg från Ljungby.
Anställningsintervjuer sker löpande.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
Detta är ett heltidsjobb.
Kontakt
Victoria Wende 0733-75 41 72
