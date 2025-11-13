Förskollärare
2025-11-13
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• En personlig mentor som stöttar dig under ditt första år.
- Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.
- Möjlighet att få hjälp med att hitta boende.
- Tillgång till egen dator och schemalagd tid för planering och reflektion.Publiceringsdatum2025-11-13Beskrivning
Hällefors kommun söker tre engagerade förskollärare till vår nybyggda förskola Lärkan 3 och Lärkan 1.
Vi erbjuder en trivsam och stödjande arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor i ett inspirerande och kreativt lärandeklimat. Hos oss arbetar vi med ett utforskande och lekbaserat pedagogiskt förhållningssätt, där barnens intressen, nyfikenhet och behov alltid står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare kommer du att:
- Tillsammans med övriga pedagoger planera, genomföra, följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet för barn.
- Leda målstyrda processer i undervisningen utifrån styrdokument.
- Skapa en pedagogisk miljö som främjar barnens nyfikenhet och utforskande.
- Arbeta nära dina kollegor för att utveckla undervisningen och säkerställa en trygg, lärorik miljö. Bygga goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har förskollärarlegitimation eller läser sista terminen på förskollärarprogrammet.
- Är väl insatt i Lpfö 18 och har ett stort intresse för pedagogiskt arbete med barn.
- Är positiv, flexibel och engagerad samt ser lärande och omsorg som grundläggande värden i förskolan.
- Värdesätter mångfald och möten mellan olika språk, kulturer och människor.
- Saknas behöriga sökanden tittar arbetsgivaren på möjligheten för att till tjänsten anställa obehörig, som bedöms lämpliga för arbetet, tidsbegränsat enligt skollagen
Meriterande
- Kunskaper om Reggio Emilias förhållningssätt till lärande och filosofi samt kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.Anställningsvillkor
Tjänsterna omfattar fyra tillsvidareanställningar på 100 % en på Lärkan 3 och tre på Lärkan 1 samt ett vikariat på 100 % på Lärkan 1 fram till juni 2026. Tillträde sker enligt överenskommelse och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning kan tillämpas. Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning och kan beställas via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2025/94". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors kommun
(org.nr 212000-1942) Arbetsplats
Verksamhet bildning, Förskola Kontakt
Helen Hansson 0591-64228 Jobbnummer
