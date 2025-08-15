Förskollärare
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Vi söker dig som är förskollärare och vill arbeta tillsammans med oss i Hallsbergs kommun!
Förskolan Folkasbo i Pålsboda söker en förskollärare. Förskolan består av två avdelningar. För oss är det viktigt att skapa en meningsfull utbildning, där vi erbjuder en variation i undervisningen. Barnen får upptäcka, utforska och lära nytt på ett tryggt och inspirerande sätt, ofta genom projektarbete. För oss är det viktigt att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Genom reflektionen förnyar och utvecklar pedagogerna kontinuerligt undervisningen.Publiceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du behöver ha goda pedagogiska ledaregenskaper och vara väl förtrogen med styrdokument som du kan omsätta i praktiken. Genom pedagogisk dokumentation synliggör du barnens lärprocesser på ett kvalitetsmedvetet sätt och lägger stor vikt vid samspel och kommunikation. Genom att vara en reflekterande pedagog är du med och utvecklar förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Som person är du initiativrik och lösningsfokuserad. Du är social och bemöter barn, vårdnadshavare och kollegor på ett professionellt sätt. Du är även positiv, flexibel och har ett stort engagemang.
Att arbeta på förskolan i Hallsberg innebär att du får:
• kompetensutveckling/fortbildning genom kollegialt lärande
• möjlighet till olika ansvarsuppgifter beroende på intresse, lämplighet och behov
• handledning av specialpedagog
• egen mentor om du är nyutexaminerad
• fem planeringsdagar per år
• 8 timmars reflektionstid per arbetslag/vecka
• egen iPad
• arbetskläder för inom-/utomhus bruk
• friskvårdsbidrag
• konkurrenskraftig lön
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning tom. 2025-12-31 med möjlighet till förlängning, tillträde 2025-09-15 eller enligt överenskommelse.
Vi ser gärna att du bifogar din legitimation redan i ansökan. Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsprocessen så tveka inte att söka redan idag. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-08-28.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Ersättning
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Jobbnummer
9459506