Förskollärare - Hässleholms kommun - Förskollärarjobb i Hässleholm

Prenumerera på nya jobb hos Hässleholms kommun

Hässleholms kommun / Förskollärarjobb / Hässleholm2021-04-07I Hässleholms kommun är förskolorna geografiskt uppdelat i 15 förskoleområde.Förskoleområde 4 består av tre förskolor i Hässleholms centrum och mot öster i Hässleholm. De tre enheterna är Vildmarkens förskola, Fornbackens förskola och Röinge förskola.Vad erbjuder vi dig?I Hässleholms centrum finns det flera förskolor och i Förskoleområde 4 söker vi nu nya kollegor.Det är tjänster ledig på Fornbackens förskola och eventuellt även på Röinge förskola.Förskoleområde 4 arbetar gemensamt med samma fokusområde under verksamhetsåret. Under verksamhetsåret 20/21 arbetar vi med Hållbar Utveckling - Hållbar Hälsa.Vi söker dig som tillsammans med arbetslaget vill och drivs av att leda och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan utifrån våra gemensamma mål och våra styrdokument. Du arbetar för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till att utveckla sina förmågor.Vi söker dig som tillsammans med arbetslaget vill och drivs av att leda och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan utifrån våra styrdokument. Du arbetar för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till att utveckla sina förmågor.Vem är du?Du är legitimerad förskollärare. Du är strukturerad, motiverad, har analytisk förmåga och hög social kompetens. Tillsammans med arbetslaget vill du vara med och utveckla vår miljö och verksamhet - detta för att utmana våra barn till kreativitet, nyfikenhet, lust till lärande och ömsesidig respekt.Det är viktigt att du ser dig som en medforskande pedagog med det kompetenta barnet i fokus, där relationen utgör en viktig grund. Stor vikt läggs vid att du är en person som kompletterar vårt arbetslag. Vi förväntar oss att du innehar god samarbetsförmåga gentemot barnen, vårdnadshavare och kollegor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda digitala verktyg som en del i ditt dagliga arbete.Du är välkommen att söka även om du ännu inte fått din förskollärarlegitimation, tjänsten skrivs då som tidsbegränsad anställning fram tills dess att legitimation uppvisats. Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy, http://www.hassleholm.se/medarbetarpolicy 2021-04-07Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas före anställning.Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan i dag!Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och personal lyckas. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa.Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.Välkommen att bli en av oss!Varaktighet, arbetstid80-100%. Tillträde: 2021-08-01 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-21Hässleholms kommun5675500