Förskolerektor
Förskolan Ljuset Ek. För. / Pedagogchefsjobb / Göteborg Visa alla pedagogchefsjobb i Göteborg
2026-01-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Förskolan Ljuset Ek. För. i Göteborg
Förskolan Ljuset är en personalkooperativ förskola med 40 barn med Montessori-inriktning.
Vi söker en rektor som kan leda och utveckla verksamheten. Rektorn har en nära kommunikation med styrelsen som är förskolans huvudman. Uppdraget som rektor är på 50% och kan kombineras med arbete i barngrupp för att uppnå heltid.
Rektorn ska ha förskollärarexamen i grunden och ha erfarenhet i yrket. Inom två år måste den statliga rektorsutbildningen påbörjas. Utbildning inom Montessoripedagogiken är en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: forsk.ljuset@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskolerektor". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Ljuset Ek. För.
Skolspåret 5-7 (visa karta
)
424 31 ANGERED Arbetsplats
Förskolan Ljuset Ek. För. Kontakt
rektor
Annika Svensson annika@ljusetforskola.se 0708145606 Jobbnummer
9670282