Förskolerektor

Förskolan Ljuset Ek. För. / Pedagogchefsjobb / Göteborg
2026-01-07


Visa alla pedagogchefsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Förskolan Ljuset Ek. För. i Göteborg

Förskolan Ljuset är en personalkooperativ förskola med 40 barn med Montessori-inriktning.
Vi söker en rektor som kan leda och utveckla verksamheten. Rektorn har en nära kommunikation med styrelsen som är förskolans huvudman. Uppdraget som rektor är på 50% och kan kombineras med arbete i barngrupp för att uppnå heltid.
Rektorn ska ha förskollärarexamen i grunden och ha erfarenhet i yrket. Inom två år måste den statliga rektorsutbildningen påbörjas. Utbildning inom Montessoripedagogiken är en merit.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: forsk.ljuset@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskolerektor".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Förskolan Ljuset Ek. För.
Skolspåret 5-7 (visa karta)
424 31  ANGERED

Arbetsplats
Förskolan Ljuset Ek. För.

Kontakt
rektor
Annika Svensson
annika@ljusetforskola.se
0708145606

Jobbnummer
9670282

Prenumerera på jobb från Förskolan Ljuset Ek. För.

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Förskolan Ljuset Ek. För.: