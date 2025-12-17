Förskoleklasslärare
Al-Kowneyn Utbildning Centrum / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Al-Kowneyn Utbildning Centrum i Stockholm
Kista International School är en grundskola belägen i Akalla. Skolan är en friskola som grundades 2010 och ägs av en ideell förening. Det är en växande skola som läsåret 25/26 har ca 730 elever i årskurserna F-9. Skolan är mycket framgångsrik och har de senaste åren haft runt 90% i gymnasiebehörighet och varit bland de tre främsta skolorna i hela riket i Skolverkets salsaundersökning. Vi tror väldigt mycket på att ha höga förväntningar på våra elever och vi är inte nöjda förrän alla elever lyckas. För att nå detta mål jobbar vi hårt på att stärka samarbetet med hemmen, att ha ordning och struktur på skolan och att ta hand om våra lärare så att de trivs och kan göra ett bra jobb. Vi är mycket måna om vår goda kollegiala kultur på skolan och i arbetslagen har vi ett mycket bra samarbete och stöttar varandra. Vi har en hög vuxennärvaro på skolan och arbetar för ett strukturerat och välorganiserat elevhälsoarbete.
Nu söker vi en förskoleklasslärare för en av våra tre förskoleklasser. Du behöver vara trygg i att undervisa och att du med glädje kan inspirera eleverna för att vilja lära sig mer. Uppdraget kräver att du är strukturerad, har förmåga att lära ut på ett pedagogiskt sätt för att uppmuntra elever till mer kunskap samt har goda ledaregenskaper och förstår vikten av relationsbyggande.
Du behöver vara legitimerad för undervisning i förskoleklass. Tjänstens omfattning är 100%. Det är ett vikariat för vårterminen med start onsdag den 7 januari eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande. Ansökan tas endast emot på svenska. Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: kenny.fredholm@kistaschool.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskoleklasslärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Al-Kowneyn Utbildning Centrum
Sibeliusgången 11 (visa karta
)
164 77 KISTA Arbetsplats
Kista International School Jobbnummer
9651033