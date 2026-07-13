Förskoleassistent / Vikarie i förskola
Stiftelsen Äppellunden / Barnskötarjobb / Lund Visa alla barnskötarjobb i Lund
2026-07-13
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, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Äppellunden är en liten fristående förskola med fokus på den fria leken, utevistelse, hälsa och miljö. Förskolan ligger i anslutning till det nybyggda området Råbylund.
Vi söker nu förskoleassistent/vikarie. Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med barn, tar ansvar, har lätt för att lära, har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Du förväntas hjälpa vårt team av förskollärare med praktiska uppgifter i barngrupp samt vid behov utföra andra praktiska uppgifter som verksamheten behöver.
Ett stort plus är om du dessutom kan vikariera i kök och laga vegetarisk mat.
Vi förväntar oss att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt till de barn och vuxna du möter i verksamheten samt de uppgifter du ställs inför.
För att lyckas i rollen hos oss hoppas vi att du är:
Glad och engagerad
Professionell och kommunikativ
Lyhörd och ansvarstagande
Snabblärd och plikttrogen.
Vi ser mycket gärna att du har utbildning eller erfarenhet från arbete med barn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!!
För att få arbeta inom förskolan måste du visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer utdraget från Polisen vilket tar ca 2 veckor. Belastningsregistret ska visas upp innan du kan erbjudas timanställning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: fridhill@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskoleassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Äppellunden
Stora Råby byaväg 53 (visa karta
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224 80 LUND Arbetsplats
Stiftelsen Äppellunden Jobbnummer
10001815