Förskoleassistent
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2026-06-23
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Rättvik – där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Vill du vara en nyckelperson i en välfungerande förskoleverksamhet?
Vi söker nu en engagerad och strukturerad administratör som vill bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn, vårdnadshavare och pedagoger.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete där du, tillsammans med engagerade rektorer, får vara med och administrera utbildningen på förskolan. Hos oss är barnet alltid i centrum och vi arbetar utifrån vår gemensamma värdegrund:
"Det är viktigt för mig att det går bra för dig."
De kommunala förskolorna är uppdelade i tre rektorsområden med totalt 10 förskolor. Rättviks kommun erbjuder vi även pedagogisk omsorg som är ett alternativ till förskola.
Arbetsplatsen Kullen ligger vackert vid Siljans strand på samma område som Stierhööksgymnasiet. Du delar denna arbetsplats med våra tre förskolerektorer och centrala elevhälsan.Dina arbetsuppgifter
Som förskoleassistent hos oss är du spindel i nätet i det dagliga arbetet. Du stöttar rektor och pedagoger genom att säkerställa att administrativa processer fungerar smidigt och professionellt.
I arbetet ingår bland annat att:
• Hantera barnplaceringar och köadministration
• Administrera närvarosystem, schema och frånvaro
• Kontakt med vårdnadshavare via telefon och e-post
• Fakturahantering och ekonomiskt administrativt stöd
• Personaladministration (t.ex. anställningar, frånvaro, intyg)
• Dokumenthantering och arkivering
• Sammanställa och analysera statistik
• Säkerställa att lagar och riktlinjer följs
• Viss vikariesamordning
• Stöd till rektorer
Du kommer att arbeta i team med förskolerektorer, pedagoger och andra administratörer. Du kommer att ansvara för att samordna och kvalitetssäkra administrativa processer i förskolan. I din roll är du ett viktigt stöd för pedagoger och ledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning. Eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Önskvärt är följande:
Erfarenhet av administrativt arbete
God digital kompetens
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
God kommunikativ förmåga
Kunskap och intresse för förskolans utbildning och uppdrag
Erfarenhet från skola eller förskola är meriterande
Kunskap om och erfarenhet i att tolka styrdokument och aktuell lagstiftning
Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar upp ditt arbete. Vidare är du serviceinriktad, noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
Du är lojal och värnar om verksamhetens mål och värderingar.
Övrigt
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB.
Urval och intervjuer kan kommer att ske löpande.
Vid eventuellt intervjutillfälle ska utdrag ur polisens belastningsregister, enlig Skollagen, uppvisas.
Om arbetsgivaren:
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: Lönestruktur i Rättviks kommun - Rättviks kommun
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks Kommun
(org.nr 212000-2171), https://www.rattvik.se
Vasagatan 1 (visa karta
)
795 80 RÄTTVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskolor Kontakt
Förskolerektor
Sofia Engblom, nås v 26,27 och 29 sofia.engblom@rattvik.se 0248-70359 Jobbnummer
9975388