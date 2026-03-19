Forskningskoordinator
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att genomföras inom ramen för SweCanMove, ett Svenskt nätverk för Träning och Cancer. Nätverket bildades i maj 2025, läs mer på www.swecanmove.se.
Koordinator-rollen blir "spindeln i nätet" som håller ihop kontakter, kommunikation och praktisk samordning i nära samverkan med nätverkets styrgrupp som leds av professor Elin Ekblom Bak på GIH.
Arbetsuppgifterna omfattar att samordna styrgruppens arbete, vara en kontaktperson för medlemmar och bidra till en inkluderande och hållbar struktur. Rollen innebär också ansvar för kommunikation, exempelvis att bygga upp och förvalta nätverkets digitala närvaro, inklusive nätrverkets webbplats, sprida forskningsresultat, samt att tillsammans med styrgruppen planera och organisera nätverksträffar, workshops och seminarier. Därtill ingår att kartlägga forskning och initiativ inom området, sprida kunskap och ge administrativt och praktiskt stöd vid forskningsansökningar och samarbeten. Arbetet utförs med fördel på GIH, men det går att arbeta på distans.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har:
• Kandidatexamen inom medicin, vårdvetenskap eller liknande.
• Dokumenterad arbetserfarenhet eller forskning inom medicin, vårdvetenskap eller liknande.
• Dokumenterad erfarenhet av samordning, projektledning eller kommunikation inom forskning eller vård.
• God samarbetsförmåga.
Bedömningsgrunder
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
• Mycket stor vikt läggs vid tidigare dokumenterad erfarenhet av digital kommunikation och mötesplanering.
• Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom att vara strukturerad, självgående och initiativtagande.
• Stor vikt läggs vid erfarenhet av arbete inom cancerområdet eller närliggande forskningsfält.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetstider och omfattning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i ca 12 månader med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgraden motsvarar 20 % av heltid.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
• sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
• personligt brev.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 9 april 2026.
Här kan du läsa mer om GIH:s medarbetarskapspolicy.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.
GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
