Forskningskoordinator
Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) i Stockholm
Till institutionen för Hälsovetenskap söker vi nu en forskningskoordinator. Inom institutionen bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom ämnesområdena psykologi, neurovetenskap och folkhälsovetenskap.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att genomföras inom ramen för projektet "Träning vid cancer i civilsamhället - implementeringsprojekt med Friskis&Svettis". Projektet syftar till att implementerar kunskap om evidensbaserad träning vid cancer i Friskis&Svettis nationella nätverk via tre olika delar;
1) en grundutbildning tillgänglig för alla Friskis&Svettis-ledare,
2) pilot-genomförande av en fördjupad certifieringsutbildning till AKTIVinstruktör anpassad till Friskis&Svettis-kontexten,
3) pilot-genomförande av riktade aktiviteter i Friskis&Svettis regi.
Baserat på de tre delarna tar projektet också fram ett förslag till hur modellen kan bli överförbar till fler friskvårdsaktörer. Projektet sker i samverkan mellan GIH, Friskis&Svettis samt SweCanMOve - Svenskt nätverk för träning och cancer.
Rollen innebär en samordnande funktion och kommer utgöra den operativa länken mellan projektets tre parter. Arbetsuppgifterna innebär att ansvara för att hålla ihop projektets tre delar genom praktisk samordning, kommunikation och uppföljning av aktiviteter och tidsplan tillsammans med projektledaren. Du koordinerar framtagandet av utbildningsmaterial i nära samarbete med innehållsansvariga på GIH, inom SweCanMove och Friskis&Svettis, och stöttar planering och genomförande av AKTIVinstruktörsutbildningen och de riktade pilotaktiviteterna i föreningarna. Delar av arbetet går att utföra på distans, men tjänsten kräver regelbunden närvaro i Stockholm på GIH och hos Friskis&Svettis.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har:
Kandidatexamen inom idrottsvetenskap, medicin, vårdvetenskap eller motsvarande ämne som arbetsgivaren bedömer relevant,
Dokumenterad erfarenhet av projektkoordinering eller projektledning, gärna i miljöer med flera samverkande parter.
Tidigare erfarenhet av forskning eller arbete inom området träning vid cancer eller cancerrehabilitering, eller närliggande fält.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Bedömningsgrunder
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av arbete i gränssnittet mellan akademi och praktik - exempelvis inom folkrörelse, idrott eller friskvård.
Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom att vara strukturerad, självgående, initiativtagande och att ha god samarbetsförmåga.Arbetstider och omfattning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i ca 7.5 månader, längst tom 31 december 2026. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgraden motsvarar 40 % av heltid.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
personligt brev.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 30 april 2026.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122810". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih)
(org.nr 202100-4334), https://www.gih.se/
Lidingövägen 1 (visa karta
)
114 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Gymnastik och idrottshögskolan Kontakt
Marjan Pontén marjan.ponten@gih.se Jobbnummer
9859533