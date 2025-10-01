Forskningsingenjör
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningsperiod/tillträde: 11 månader med start så snart som möjligt
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)
Publiceringsdatum 2025-10-01

Dina arbetsuppgifter
MDU driver de större samverkansprojekten Unity4Water och Farm4Future. Projekten fokuserar på återanvändning av avloppsvatten, resurscirkularitet och utveckling av hållbara odlingssystem, inklusive hydroponisk produktion. För att genomföra planerade försök och säkerställa forskningskvalitet finns ett behov av att stärka upp med en forskningsingenjör. I dina arbetsuppgifter som forskningsingenjör kommer följande ingå:
• Planera, genomföra och utvärdera experiment inom Farm4Future och Unity4Water, särskilt kopplat till återanvändning av avloppsvatten i hydroponisk odling.
• Utföra odlingsförsök och analyser av effekter på tillväxt och kvalitet hos växter under olika scenarier, t.ex. bevattning med olika typer av vatten.
• Bidra till drift och utveckling av forskningsinfrastruktur, inklusive labb- och odlingsutrustning.
• Dokumentera, analysera och rapportera resultat till forskargruppen.
• Delta i forskningsprojektens planering, möten och samarbeten med externa partners. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en Masterexamen i växtvetenskap, växthusodling eller motsvarande. Du har erfarenhet av experimentellt arbete med växter i kontrollerad miljö (t.ex. hydroponiska system). Du har även erfarenhet av arbete med bladgrönsaker och andra växter i odlingsförsök. Du har fördjupade kunskaper i växtfysiologi och odling i kontrollerade miljöer.
För att lyckas i rollen krävs mycket goda kunskaper i engelska både i tal och skrift samt god datorvana och erfarenhet av Office-paketet.
Meriterande
För denna anställning är det meriterande om du har erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete i kontrollerad miljö (CEA, vertikal odlig eller liknande). Likaså är det önskvärt om du har kunskap om vattenkvalitet, växtnäring och växtrespons vid återanvändning av vatten. Praktisk erfarenhet av växtskydd, IPM och hållbara odlingsstrategier är också en merit.
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Vi lägger också vikt vid att du har förmåga att arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är bra på att samarbeta med andra och kommunicerar väl. Du är flexibel och anpassningsbar i en föränderlig forskningsmiljö. Du är noggrann och har problemlösningsförmåga i praktiskt arbete. Det är även av vikt att du har intresse för hållbar utveckling och innovation inom livsmedelsförsörjning.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Ersättning
