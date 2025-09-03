Forskningsassistent, säva
Vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden.
Nu söker vi en forskningsassistent till ett projekt inom politisk psykologi med fokus på politisk polarisering, genus- och klimatattityder. Studierna i projektet har en kvantitativ och ofta experimentell ansats. Projektet är finansierat av Forte och i projektet ingår forskare från både statsvetenskap och psykologi.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som forskningsassistent består bland annat av att skapa undersökningsmaterial, ta fram texter och bilder att använda som stimulusmaterial, sätta ihop enkätfrågor och pilottesta materialet genom mindre studier. Detta gör du under handledning av projektledaren. Andra uppgifter är att rekrytera deltagare till projektet, skapa enkäter i Qualtrics (plattform för webbenkäter), genomföra datainsamlingar, analysera och sammanställa data samt diverse administrativa uppgifter.
Behörighet och kvalifikationer
Vi söker dig med masterexamen i psykologi med tidigare erfarenhet av statistisk databearbetning. Utbildning inom politisk psykologi och/eller genuspsykologi är meriterande. Du som söker ska ha tidigare erfarenhet av arbete som forskningsassistent med ovannämnda arbetsuppgifter och ha erfarenhet av experimentell metodik. God datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt krävs för tjänsten. Något vi ser som meriterande hos dig som söker är om du har kännedom om statistiska databehandlingsprogram och plattformen Qualtrics. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet inom politisk psykologi, exempelvis genom uppsatsarbete eller tidigare arbete som forskningsassistent, samt erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar.
Stor vikt kommer att läggas på personlig egenskaper och tjänsten kräver noggrannhet, god förmåga till planering och självständigt arbete samt goda kommunikationsförmågor. Du förväntas ta egna initiativ, lösa problem självmant och bistå med att driva projektet framåt under handledning. Ett eget intresse för ämnet är därför helt nödvändigt. Du samarbetar bra med andra och hanterar kontakt med både undersökningsdeltagare och eventuella andra aktörer på ett smidigt sätt. Du har även en god problemlösande analysförmåga och räds inte för att komma med nya idéer och angreppsätt i ditt arbete. Övrig information
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 100 % eller enligt överenskommelse för perioden 2025-10-01 - 2026-03-20. Placering är i Kristianstad på Näsby med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan tar du med dig vid en eventuell intervju.
Sista ansökningsdag är 2025-09-16.
Arbetsplats Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad är en av Sveriges mest sökta högskolor med några av landets mest attraktiva utbildningar. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Kristianstad utsågs till årets studentstad 2024 av Sveriges förenade studentkårer. Vi är stolta över våra 500 medarbetare och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt är våra ledord och genomsyrar alla våra 50 program och 250 fristående kurser. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Vi har forskarutbildningsrättigheter i vårdvetenskap och pedagogiskt arbete. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad. Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.
Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Högskolan Kristianstad Kontakt
Pia Rosander, avdelningschef Avd för psykologi 044-2503277 Jobbnummer
