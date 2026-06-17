Forskningsassistent inom medicinsk teknik
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2026-06-17
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Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.
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Om avdelningen
Avdelningen för medicinsk teknik är en del av Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver grundforskning inom utveckling och utvärdering av nya material i interaktion med biologiska system för att förstå de underliggande principerna. För oss är det lika viktigt att studera materialens inverkan på biologiska processer som biologiska processers inverkan på material.Vår ambition är att skapa en dynamisk undervisning- och forskningsmiljö som är internationellt erkänd för sin excellenta förmåga att sammanföra grundforskning med kliniska tillämpningar.
Anställningen är placerad vid avdelningen för medicinsk teknik i den interdisciplinära forskargruppen EMBLA som leds av professor Maria Tenje. Gruppen bedriver framgångsrik och internationellt erkänd forskning inom organs-on-chip och droppbaserad mikrofluidik i samarbete med forskarlag vid flera olika svenska och utländska universitet. Forskningsfinansiering har erhållits genom flera prestigefyllda anslag, bl.a. från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och European Research Council (ERC).
Projektbeskrivning
Tillsammans med vår samarbetspartner Dan I Andersson, världsledande expert inom bakteriologi och antibiotikaresistens, har vi utvecklat ett dropp-baserad mikrofluidalt system för snabb diagnostik av heteroresistens – en form av antibiotikaresistens som är vanlig hos många bakteriearter och antibiotikaklasser. Vi är nu intresserade av att undersöka möjligheterna för klinisk implementering av teknologin och söker därför en person som kan utveckla en fullt integrerad och användarvänlig prototyp för automatiserad analys.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften i denna tjänst är att utveckla en användarvänlig prototyp för detektion av heteroresistens (HR), anpassad för användning i klinisk miljö. Du kommer att ansvara för design, montering och karakterisering av den fullt integrerade prototypen där den droppbaserade HR-detekteringsanalysen kan automatiseras under noggrant kontrollerade förhållanden, t.ex. stabil temperatur. Prototypens hårdvara ska omfatta enkel provhantering, automatiserad flödeshantering samt ett optiskt detektionssystem. Vidare ska prototypen förses med ett användarvänligt grafiskt gränssnitt (GUI) och en integrerad bildanalysplattform, så att även personal utan specialutbildning kan använda systemet och tolka analysresultaten.
Kvalifikationskrav:
Master- eller civilingenjörsexamen / utbildning inom teknisk fysik, biomedicinsk teknik, maskinteknik, elektroteknik, materialvetenskap eller motsvarande utbildning inom ett närliggande område. Vi kräver också dokumenterad kunskap och erfarenhet inom
utveckling av experimentella plattformar för mikrofluidala system
hantering av gränssnitt mellan chip och omvärld för fluidik och elektronik
mikroskopi och/eller optik för datainsamling och analys
programvara för styrning av experimentell utrustning, t.ex. LabView, MATLAB eller liknande
GUI-design med hjälp av t.ex. Python, Figma eller liknande
Goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska
Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom följande områden är meriterande för tjänsten:
mikrofabrikation och mikrosystemteknik
mikrobiologi och antibiotikaresistens
medicinteknik
grundläggande förståelse för regulatoriska processer och dokumentation
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 8 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde september 2026 eller enl överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Maria Tenje, (maria.tenje@angstrom.uu.se
) eller Dr Sagar Agnihotri (sagar.agnihotri@angstrom.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast 12 augusti, 2026, UFV-PA 2026/1987
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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Box 256 (visa karta
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap Jobbnummer
9967109