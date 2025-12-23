Forskningsassistent inom klimakteriets börda och behandling
2025-12-23
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Vi söker upp till två forskningsassistenter för att arbeta med projektet Managing Equity in Menopausal and Perimenopausal Healthcare in Sweden (MEMPHIS), lett av huvudforskare Dr Alexis Cullen.
Projektet ingår i professor Ellenor Mittendorfen-Rutz forskargrupp (MENTE) inom Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Vår grupp bedriver världsledande forskning i skärningspunkten mellan psykiatrisk epidemiologi och försäkringsmedicin. Vi erbjuder en stimulerande vetenskaplig miljö samt möjlighet att samarbeta med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet och internationellt.
Din roll
MEMPHIS-projektet syftar till att åtgärda viktiga kunskapsluckor gällande belastningen och behandlingen av menopausala och perimenopausala störningar (MPD), med ett särskilt fokus på sambandet mellan klimakteriets övergång och psykiska störningar. Projektet omfattar registerbaserade studier med data från det rikstäckande svenska registret för att undersöka vårdutnyttjande för MPD och evidenssyntesmetoder, systematiska översikter som undersöker samband mellan klimakteriets övergång/behandling och debut, förvärring och behandling av psykiska störningar. Du kommer att arbeta med en eller båda av dessa studier och bidra till kärnaktiviteter inklusive protokollutveckling, datahantering och statistisk analys (registerbaserade studier), studiescreening, datautvinning och datasyntes (evidenssyntes), manuskriptförberedelse och spridning av resultat (båda studierna). Tjänsten är på högst 12 månader på heltid men det finns möjlighet till lägre omfattning. Arbetet utförs på plats på kontoret i Solna.
Vem är du?
Vi söker dig som har en magisterexamen i folkhälsa, epidemiologi, psykologi eller ett relaterat område. Nödvändiga färdigheter inkluderar dokumenterad praktisk erfarenhet av aktiviteter som beskrivs i (a) och/eller (b):
(a) Avancerade epidemiologiska metoder med data från administrativa databaser eller elektroniska patientjournaler där kandidaten har direkt erfarenhet av databaskonstruktion och hantering, definition och skapande av variabler, utveckling och implementering av statistiska analysplaner.
(b) Utforma och utföra systematiska/omfattande granskningar där kandidaten har haft ansvar för att utveckla och implementera sökstrategier i elektroniska databaser, screening av studier för att fastställa behörighetskriterier, datautvinning och bedömningar av studiernas kvalitet, narrativ och/eller statistisk syntes av studiefinansiering.
Du förväntas ha utmärkta muntlig och skriftlig kommunikationsfärdighet i engelska (ytterligare språkkunskaper i svenska är önskvärt), vara skicklig i att använda Microsoft Word- och Excel-program (eller motsvarande), ha erfarenhet av att använda statistisk programvara (Stata eller R), och kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom en akademisk institution, utföra komplexa statistiska analyser och bidra till manuskriptförfattande är mycket önskvärt. Du måste också ha erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till icke-akademiska målgrupper via traditionella och icke-traditionella medieformat.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna

Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2026.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
