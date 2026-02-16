Forskningsassistent i translationell immunologi
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap / Samhällsvetarjobb / Uppsala Visa alla samhällsvetarjobb i Uppsala
2026-02-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala
Forskningsassistent i translationell immunologi
Vill du arbeta med human immunologi och flödescytometri i ett kliniskt orienterat forskningsprojekt, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent på Uppsala universitet.
Anställningen är formellt placerad vid Klinisk geriatrik, Uppsala universitet. Arbetet bedrivs inom ramen för ett väldefinierat kliniskt forskningsprojekt som kombinerar klinisk geriatrik, immunologi och mikrobiomforskning. Det praktiska laboratoriearbetet utförs vid Institutionen för molekylär geriatrik vid Rudbecklaboratoriet, som erbjuder moderna våtlabb och en välfungerande och kollegial forskningsmiljö. Projektet ingår i ett interdisciplinärt forskningssamarbete med etablerad kompetens inom immunologi och flödescytometri och sker i nära samverkan med kärnfaciliteten BioVis. Anställningen erbjuder praktisk erfarenhet av högkvalitativt laboratoriearbete och databearbetning i en interdisciplinär forskningsmiljö.
Arbetsuppgifter
Arbetet omfattar laboratorie- och dataorienterade uppgifter inom ett pågående kliniskt forskningsprojekt. Arbetsuppgifterna innefattar noggrann hantering av färska och frysta humana biologiska prover, isolering av perifera mononukleära blodceller (PBMC) och DNA med hjälp av sterila metoder samt utförande av etablerade laboratorieanalyser, inklusive PCR-baserade analyser. Arbetet inkluderar även samordning av provlogistik i samarbete med kliniska samarbetspartners och externa forskningsinfrastrukturer.
Multiparameter-flödescytometri utförs i samarbete med kärnfaciliteten BioVis. Arbetsuppgifterna omfattar praktiskt experimentellt arbete, kvalitetskontroll av data, gating och analys samt strukturering av flödescytometridata för integration med befintliga dataset. Anställningen innefattar även dokumentation och rapportering av resultat.
Kvalifikationskrav
Formell kompetens
- Masterexamen i immunologi, biomedicin, molekylärbiologi eller annat närliggande område
Yrkeskompetens
- Dokumenterad erfarenhet av laboratoriearbete med humana biologiska prover
- Erfarenhet av sterilt laboratoriearbete
- Erfarenhet av isolering av PBMC
- Erfarenhet av flödescytometri, inklusive multiparameterpaneler och gating
- Erfarenhet av DNA-isolering
- Erfarenhet av PCR-baserade laboratoriemetoder
- Erfarenhet av grundläggande databearbetning och analys, gärna i R
Personliga förmågor
- Förmåga att planera, genomföra och dokumentera laboratoriearbete på ett strukturerat sätt med hög noggrannhet och reproducerbarhet
- Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för laboratorieflöden
- Ett strukturerat, noggrant och kvalitetsmedvetet arbetssätt
- God samarbetsförmåga och förmåga att samverka med forskare, kliniker och externa samarbetspartners
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet från kliniskt orienterade eller translationella forskningsprojekt
- Erfarenhet av samordning av provlogistik och samarbete med externa forskningsinfrastrukturer (t.ex. sekvenseringsfaciliteter)
- Erfarenhet av arbete med komplexa, flerstegs laboratorieprotokoll
- Erfarenhet av strukturerad datahantering och dokumentation för att stödja reproducerbar forskning
- Tidigare medverkan i vetenskapliga rapporter eller manuskript
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 16/3 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Bodil Weidung, bodil.weidung@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2 mars, UFV-PA 2026/265.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Jobbnummer
9744946