Forskningsassistent
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2025-08-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologiPubliceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Ansvarig för projekt gällande signaleringsmekanismer relaterade till VEGFR2 och Ve-cadherin biologi, viktig för blodkärlsfunktion i normal vävnad och cancer. I projektet ingår djurexperimentellt arbete, inklusive tumörstudier på möss, samt analys med avancerad mikroskopi (Leica SP8) av fixerad tumörvävnad både från människa och mus. Mikroskopi utförs med konfokalmikroskop, följt av bildanalys och statistisk utvärdering. Vidare analys av endotelceller i kultur. Cellerna undersöks med avseende på gen och proteinuttryck och förmåga att svara på stimuli i olika cellbiologiska analyser. I parallela analyser kan uttryck och funktion av gener/proteiner av intresse undersökas mha multiplex immunhistokemisk färgning av humana cancer-biopsier och resultaten utvärderas med avancerad bildanalys och statisisk analys. Projektet avslutas med data-sammanställning för muntlig och skriftlig presentation.
Kvalifikationskrav:
Masterexamen inom relevant område som t.ex. molekylärbiologi eller biomedicin. Tidigare erfarenhet av forskningsaktivitet i laboratoriemiljö. Erfarenhet av och skicklighet vad gåller djurexperimentellt arbete (inklusive godkänd intyg för detta) så som injektionsmetoder, perfundering, vävnadsdissektion, genotypning, vävnadsfixering, samt immunfärgning med olika avläsningsmetoder följt av avancerad mikroskopi och bildanalys. Stor erfarenhet och skicklighet vad gäller cellkultur och biokemiska och cellbiologiska analysmetoder (Proximity ligation assay (PLA), co-immunoprecipitation, immunoblotting, immunfärgning, analys av olika cellreaktioner), samt efterföljande statistiska analyser i GraphPad Prism. Stor erfarenhet och skicklighet vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt:
Meriter i form av publikationer i ledande vetenskapliga tidskrifter. Tidigare erfarenhet av forskning inom vaskulärbiologi och stort kunnande praktiskt och teoretiskt om endotelceller, blodkärlspermeabilitet och signaleringsmekanismer, i normal vävnad och i cancer. Förmåga att utvärdera data, dra slutsatser och med viss självständighet planera kommande experiment. Vikt läggs vid personliga egenskaper. Tidigare vetenskapliga publikationer i ledande tidskrifter är önskvärt.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 4 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Elin Sjöberg Hägerstrand, elin.sjoberg-hagerstrand@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den dag månad 2025, UFV-PA 2025/2258.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2258". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi Jobbnummer
9450098