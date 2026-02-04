Forskningsadministratör
2026-02-04
Institutionen
Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier.
Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 90 medarbetare och ca 1000 studenter från hela världen. Kurser erbjuds inom kandidat- och masterprogram samt att vi har ett doktorandprogram. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.
Institutionen söker nu en Forskningsadministratör för en tillsvidareanställning på heltid (100 %), med tillträde i mars 2026. Provanställning kommer att tillämpas.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Rollen är självständig, vilket innebär stort ansvar för att driva arbetet framåt och prioritera mellan olika uppgifter. Samtidigt är du del av vår administrativa grupp, med kollegor inom ekonomi, HR och utbildningsadministration.
Som forskningsadministratör ansvarar du för att förmedla institutionens forskning, utbildning och samverkansaktiviteter. Ditt arbete fokuserar på att producera innehåll som är tydligt, tillgängligt och anpassat till både interna och externa målgrupper.
Centrala arbetsuppgifter inkluderar att skapa engagerande innehåll om institutionen och dess verksamhet, såsom texter, infografik, korta videor och poddar, samt att publicera detta via webbplattformar, sociala medier och relevanta nätverk. Du ansvarar även för institutionens webbplats, inklusive publicering och redigering av innehåll riktat till studenter, personal och externa intressenter såsom samarbetspartner och slutanvändare.
Du kommer också att arbeta för att förbättra funktionalitet och användarvänlighet på institutionens interna och externa webbplatser i samarbete med systemutvecklare och centrala universitetsfunktioner. I nära dialog med institutionsledningen hjälper du till att utveckla en strategi för hur forskningsresultat ska spridas och bidra till att stärka institutionens externa profil.
Rollen innebär nära samarbete med forskare, lärare och administrativ personal, inklusive att skriva och redigera texter på både engelska och svenska. Du kommer även att delta i planering och genomförande av externa evenemang såsom workshops, föreläsningar och disputationer.
Andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma vid behov.
Kvalifikationer/krav
- Eftersom tjänsten är placerad vid en svensk statlig myndighet och institutionens arbetsspråk är engelska, krävs utmärkta dokumenterade språkliga och stilistiska färdigheter i både svenska och engelska
- Universitetsexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora
- Minst ett års professionell erfarenhet av självständigt och framgångsrikt sprida forskning och undervisning
- Dokumenterad akademisk skicklighet och förmåga att förstå och arbeta med akademiska texter på engelska
- Erfarenhet av att popularisera forskning och utbildning
- Erfarenhet av att hantera forskningsprojekt i DiVA
- Erfarenhet av att planera och arrangera offentliga evenemang samt att fotografera vid event
- Erfarenhet av att planera och utveckla hur information delas inom en organisation, samt att ge rådgivning och lösa problem kopplade till AV-utrustning
- Erfarenhet av redigering av ljud, bild och video och videoinspelning samt att leda podcasts på engelska
- God förståelse för institutionens kärnverksamheter (undervisning och forskning inom området freds och konflikt) och dess samverkan med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt
- Mycket goda kunskaper i webbpubliceringsverktyget SiteVision samt erfarenhet av att arbeta med Adobe-program som InDesign, Premiere Pro, Audition och Lightroom.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen:
- Har du ett starkt intresse av att sprida forskning till en bred publik och att lyfta fram institutionen och dess utbildningsprogram
- Kan du snabbt ta till dig komplex information och formulera och förpacka budskap på ett effektivt sätt
- Är du en skicklig skribent
- Tar du ansvar och både trivs med och klarar av att arbeta självständigt
- Är du flexibel, välorganiserad och har god samarbetsförmåga. Du är utåtriktad och socialt skicklig. Du är kreativ och kan hitta lösningar där andra ser problem, samtidigt som du respekterar och förstår universitetets grafiska riktlinjer.Så ansöker du
Din ansökan ska vara skriven på engelska, och innehålla följande;
- CV
- Personligt brev
- 1-3 relevanta arbetsprov (texter) från tidigare anställningar.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta: HR-samordnare Helena Millroth: mailto:helena.millroth@pcr.uu.se
Skicka in din ansökan senast 18 februari 2026, med referens UFV-PA 2026/321.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
