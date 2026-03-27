Forskningassistent i högtemperatursyntes och värmebehandling av material
Stockholms Universitet / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Kemikum, med fler än 200 medarbetare, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet.
Forskningen vid Kemikum sträcker sig över kemins alla områden som analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk och strukturkemi samt organisk kemi. Forskningsprojekten är många från teori till experiment, från ren grundforskning till mer tillämpade projekt ofta med fokus på hållbar kemi men även avancerade analysmetoder av kemikalier och material. Kemikum har en mycket väl utbyggd forskningsinfrastruktur med en mängd utrustning med kvalificerat stöd från stabsforskare.
Kemikum är också värd för utbildningen i kemi på kandidatnivå samt för tre mastersprogram; analytisk kemi, hållbar kemi, samt organisk kemi. Forskarutbildning bedrivs inom fem områden; analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi samt organisk kemi.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/kemikum.
Kemikum söker en forskningsassistent för att koncipiera och inrätta ett laboratorium för högtemperatursyntes och värmebehandling av material. Projektet omfattar bestånds- och funktionsanalys av befintlig utrustning, renovering av labbutrymmet och funktionell uppsättning och testning av utrustning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bakgrund i fasta tillståndets kemi/materialkemi (MSc) och dokumenterad kompetens inom högtemperatursyntes av fasta material. Relevant expertis inkluderar hantering av olika ugnstyper samt deras anslutning till vakuum och gaser, temperaturkalibrering och programering av temperaturkontrollsystem.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till högst 12 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde senast 2026-07-01.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Ulrich Häussermann, 08-16 23 90, mailto:ulrich.haussermann@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-1120-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Kemikum
9823805