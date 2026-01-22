Forskare i Socio-Ekologisk hälsa
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för geovetenskaper har idag cirka 75 medarbetare som arbetar inom ämnena naturgeografi, ekosystemvetenskap och geologi. Vi har specialiseringar inom regionalt klimat, polarklimat, paleoklimat, stadsklimat, alpin- och polarekologi, GIS och fjärranalys, hydrogeologi, geofysik, kvartärgeologi och mikrogeokemi. Våra tre prioriterade forskningsteman är "Klimat och klimatförändringar", "Jordytans processer" och "Geosfären". Institutionen är välutrustad med laboratorier, som till exempel ett drönarlabb, GIS-undervisningslabb, ett islabb och biogeokemiskt analyslabb. Institutionen driver även infrastrukturen vid Skogaryd forskningsstation (www.gu.se/geovetenskaper/skogaryd-forskningsstation), vilket erbjuder en utomordentlig möjlighet att bedriva forskning inom anställningens tilltänkta fokusområde. Institutionens arbete fokuserar på Fennoskandien och polarområdena. Ytterligare information om institutionen finns på vår webbplats: www.gu.se/geovetenskaper. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften som forskare är forskning (upp till 100 %) och viss undervisning (upp till 20 %). I arbetsuppgifterna ingår bedriva självständig och kollaborativ forskning, skriva vetenskapliga artiklar, ansöka om extern forskningsfinansiering och delta i vetenskapliga möten, konferenser och nätverk. Arbetsuppgifterna kan innefatta handledning av kandidat- och mastersstudenters arbeten, samt handledning av doktorander och postdoktorer. Undervisning bedrivs på grund-, avancerad-, och forskarnivå.
Om den sökande inte har svenska som modersmål ges möjlighet inom anställningen att lära sig svenska för att klara kravet på nivå B2 enligt GERS ("Gemensam Europeisk Referensram för Språk").Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i didaktik med inriktning mot miljö- och hållbarhetsutbildning, miljöutbildning, miljö och hälsa, hållbarhetsvetenskap eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt och relevant.
Särskild vikt ges till vetenskaplig kompetens. Pedagogisk skicklighet är meriterande.
För anställningen kommer vi särskilt bedöma expertisen inom socio-ekologisk hälsa, med ett särskilt fokus på miljöföroreningar, inklusive antimikrobiell resistens (AMR) som en miljömässig och samhällelig hälsoutmaning. Erfarenhet av att analysera hälsorisker som uppstår i gränslandet mellan miljöinfrastrukturer (t.ex. vattensystem och grundvatten), hälso- och sjukvårdssystem samt vardagliga praktiker är ett krav. Djup förståelse för miljömässiga bestämningsfaktorer för hälsa, inklusive syntetiska samföroreningar såsom antimikrobiella substanser, mikroplaster samt per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), och deras samspel med mikrobiella dynamiker och hälsoförvaltning är central. Den framgångsrika kandidaten har bred och integrerande förståelse av socio-ekologiska system som kopplar samman folkhälsa, miljö- och hållbarhetsutbildning, miljöstyrning och hållbar utveckling, samt förmåga att kommunicera komplex vetenskaplig kunskap till yrkesverksamma, beslutsfattare och allmänheten. Särskild merit tillmäts sökande med långsiktig, förankrad internationell forskningserfarenhet samt dokumenterad förmåga att samskapa kunskap tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal, lokalsamhällen, ideella organisationer och internationella organisationer. Erfarenhet av att utforma, leda och utvärdera deltagarbaserad och interventionsinriktad forskning, såsom initiativ för AMR-hälsolitteracitet, medborgarforskningsprogram om vattenkvalitet samt policyinriktade samverkansprocesser, betraktas som en stark merit. Kandidaten bör inneha metodologisk kompetens i avancerad kvalitativ forskning, deltagarbaserade forskningsmetoder och jämförande policyanalys, samt metoder lämpade för att studera komplexa socio-ekologiska hälsorisker och förvaltningsprocesser. Erfarenhet av att samordna och leda interdisciplinära forskningskonsortier samt att erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens betraktas också som en betydande merit. Intresse för och dokumenterat engagemang i hållbarhetsomställningar, hälsoriskstyrning samt mötespunkten mellan vetenskap, policy och samhälle på nationell och internationell nivå är ett krav. En långsiktig forskningsvision som främjar interdisciplinär forskning inom socio-ekologisk hälsa utgör även en stark merit.
Kandidaten bör kunna kommunicera mycket väl på engelska både muntligt och skriftligt.
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning som forskare
Omfattning: 100%, heltid
Placering: Institutionen för Geovetenskaper, Göteborg, Sverige
Tillträde: Senast 1 april 2026
Kontaktuppgifter för anställningen
Robert Björk, Viceprefekt för forskning, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, Professor i Ekosystemvetenskap, robert.bjork@gu.se
, Telefonnummer: +46 70 454 6541Så ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". I portalen finns annonsen i sin helhet med mer information om vad som bör ingå i ansökan. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 12 februari 2026
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
