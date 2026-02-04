Forskare i psykologi
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi / Samhällsvetarjobb / Uppsala Visa alla samhällsvetarjobb i Uppsala
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för psykologi i Uppsala
Forskare i psykologi 80 %
Vill du arbeta med uppgifter kopplade till vår forskning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet.
Den aktuella positionen är tidsbegränsad under 10-12 månader och knuten till institutionens https://www.uu.se/institution/psykologi/forskning/forskargrupper/uppsala-barn-och-babylab.
Välkommen att besöka institutionens hemsida för mer information om vår verksamhet.
Arbetsuppgifter: Analysera data och skriva artiklar baserade på data från två träningsstudier som på olika sätt kopplas till tidig logik och matematik. Data kommer från en studie om programmering i svensk förskola samt en studie om aktivt utforskande hos spädbarn och magnitudförståelse i Paraguay. Data kommer från ögonrörelsemätningar, beteendeobservationer och frågeformulär.
Kvalifikationskrav: Sökande bör ha en examen på doktorsnivå i psykologi eller utbildningsvetenskap vid tillträde. Mycket goda kommunikationsfärdigheter i svenska, engelska, och spanska (skriftligt som muntligt), tydlighet, noggrannhet, samvetsgrannhet, samt hög social kompetens är av största vikt. Att kunna arbeta effektivt och självständigt är nödvändigt, samt att den sökande har goda IT-färdigheter och erfarenheter av att arbeta i olika kulturella sammanhang.
Meriterande i övrigt: Erfarenhet av kulturella studier som fokuserar på små barn, deras familjer och det samhälle som familjerna lever i är meriterande. Erfarenhet av forskning om och i svensk förskola är också meriterande.
Om anställningen: Anställningen omfattar 10-12 månader. Omfattningen är på 80 %. Startdatum för tjänsten är april 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Gustaf Gredebäck (mailto:gustaf.gredeback@psyk.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2026. UFV-PA 2025/260.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/260". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi Jobbnummer
9721658