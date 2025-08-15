Forskare i industriell bioteknik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Tjänsten är placerad vid Avdelningen för bioteknik och teknisk mikrobiologi (BAM), Institutionen för processteknik och biovetenskaper (https://www.
ple.lth.se/en/research/biotechnology-and-applied-microbiologyvid kemicentrum i Lund. Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av bioteknik. Ett av de viktiga områdena är industriell bioteknik som involverar utveckling av biologiska katalysatorer och hållbara processer för biobaserade kemikalier, bioenergi och livsmedel, miljöbioteknik och bioteknik för hälsa. Avdelningen är mycket internationell och strävar efter att upprätthålla en jämn könsfördelning. Merparten av vår forskning handlar om utveckling av miljövänliga verktyg och processer baserade på bioteknik och grön kemi för att uppnå tekniska produkter och tjänster.
I arbetsuppgifterna som forskare ingår i första hand att bedriva forskning, undervisa och handleda doktorander och masterstudenter. Syftet med tjänsten är att utveckla din självständighet som forskare och skapa förutsättningar för ytterligare meriter. Du kommer att ha ett specifikt ansvar för att driva den planerade forskningen i de projekt som finansieras av Horizon Europe och Vinnova om utveckling av mikroorganismer för omvandling av socker och koldioxid till kemikalier och material. Arbetet kommer att innebära att utveckla lämpliga bakteriestammar med hjälp av syntetiska biologiska verktyg för att konstruera optimala vägar för att driva syntesen av önskade produkter från socker och koldioxid, och protein engineering med rationell design och riktade evolutionsmetoder för att förbättra aktiviteten hos utvalda enzymer. Tjänsten kommer att innebära forskningsresor till samarbetspartners och deltagande i konferenser.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- att stödja forskargruppen, att medverka i forskning inom ämnesområdet
- undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå (max 20%)
- handledning av examensarbetare och doktorand
- publicering av resultat i open access tidskrifter
- att bistå med att söka extern forskningsfinansiering
- samverkan med industriella parter
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.
Krav för anställningen:
- avlagd doktorsexamen i bioteknik, speciellt inom området industriell bioteknik
- minst 2 års postdoktoral erfarenhet inom ämnesområdet
- teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylär och bioprocessteknik
- erfarenhet av publicering i högt rankade tidskrifter
- erfarenhet av att handleda studenter
- mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
- erfarenhet av att utveckla konstruerade bakteriecellsfabriker and protein engineering
- erfarenhet av bioinformatik, molekylär modellering, proteinvisualisering och modelleringsprogram (YASARA, PyMol, PyRx, etc.)
- erfarenhet av analytiska metoder: HPLC, GC, masspektrometri
- erfarenhet av arbete i olika internationella forskningsmiljöer
- självständighet i forskning och god förmåga att samarbeta över discipliner och att kommunicera till olika målgrupper
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Avdelningen för bioteknik och teknisk mikrobiologi erbjuder en arbetsplats där man bedriver modern forskning inom bioteknik samt samarbete med industrin för att tillverka hållbara kemikalier och material. Läs mer på universitets webbplats https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossÖvrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning under 12 månader med önskad start 2025-11-01 eller enligt överenskommelse och avser omfattning 100 %.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
