Forskare i Fysikalisk kemi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Vi söker en begåvad och kreativ forskare med erfarenhet av att arbeta med komplexa lipidprover med hjälp av spridnings- och mikroskopimetoder för att arbeta med att karakterisera lipiddroppsbildning i eukaryota lipidsystem.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i denna tjänst kommer att vara att bedriva forskning om bildning och fasbeteende hos avancerade modeller av lipiddroppar härledda från eukaryota cellkulturer. Forskningen kommer primärt att utföras vid Lunds universitets avdelning för fysikalisk kemi med hjälp av laboratoriebaserade metoder men kan även inkludera resor till neutron- och röntgenspridningsanläggningar för experiment, samt besök och samarbeten vid European Spallation Source.
Under anställningen kan det förekomma resor internationellt. Kvalifikationer
- Avslutad doktorsexamen i fysikalisk kemi.
- Goda kunskaper i lipidbiofysik.
- Erfarenhet av lipidfasbeteende och lipidfasdiagram.
- Erfarenhet av att arbeta med komplexa lipidprover från naturliga källor.
- Erfarenhet av röntgenspridning och mikroskopimetoder.
- Utmärkta kunskaper i engelska, både muntlig och skriftlig.
- Förmåga att arbeta självständigt såväl som i samarbete
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Anställningsvillkor
Anställningen som forskare tidsbegränsas till 6 månader och avser heltid.
Startdatum är 1 Maj 2026, eller snarast efter överenskommelse.
Kontaktperson: Hanna Wacklin-Knecht, hanna.wacklin-knecht@chem.lu.se
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
