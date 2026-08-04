Forskare/Analytiker inom innovation
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
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FOI-PERS-2026-748
Utveckling av framtidens totalförsvar ställer allt högre krav på metod- och organisationsutveckling, men även framtidsstudier och teknikspaning. Vi söker dig som lockas av att arbeta med komplexa frågeställningar och vill vara en del av en spännande tvärvetenskaplig forskningsmiljö där nyfikenhet, samarbete och kreativitet står i centrum. Har du erfarenhet av analytiskt arbete inom områden som berör innovation, då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som forskare/analytiker inom innovation arbetar du med frågeställningar vars syfte är att utarbeta besluts- och kunskapsunderlag som kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom civilt och militärt försvar. Forskning såväl som metodutveckling och analytiskt stöd är några av arbetsuppgifterna. Som forskare/analytiker kommer du vanligtvis arbeta i flera projekt parallellt och ibland leda verksamhet.
Arbetet bedrivs både självständigt och tillsammans med kollegor. Uppgifterna kan ha såväl långsiktigt fokus som korta tidsförhållanden och snabba slutsatser. Arbetet kan även till del utföras på plats hos uppdragsgivare.
För denna tjänst söker vi särskilt dig som har erfarenhet av analytiskt arbete inom områden som direkt eller indirekt angränsar till innovation i bred bemärkelse (produkt-, process- eller organisatorisk innovation). Du är bekant med vanligt förekommande begrepp och metoder på innovationsområdet, men du söker ett arbete där analys och skrivande är ditt primära hantverk.
Om enheten
Du kommer att vara en del av verksamhetsområdet Försvarsekonomi och framtidsstudier som tillhör avdelningen Försvarsanalys. Tillsammans utgör våra medarbetare på avdelningen Försvarsanalys en unik analysorganisation med en stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner. Försvarsanalys kännetecknas av vår förmåga att kombinera analyser och forskning för att tvärvetenskapligt identifiera, beskriva och lösa komplexa problem. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Myndigheten för civilt försvar. Genom våra uppdrag bidrar vi till ömsesidig förståelse mellan totalförsvarets aktörer och stärker samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar. Inom verksamhetsområdet Försvarsekonomi och framtidsstudier arbetar vi främst i ett systemperspektiv. Stöd till långsiktig utveckling och planering, framväxande tekniker och försvarsinnovation är viktiga områden. Läs mer om avdelningen här:Försvarsanalys.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Akademisk utbildning på master- eller magisternivå av relevans för vår verksamhet, alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Minst tre års erfarenhet av analysarbete, forskning eller utredningar av relevans för vår verksamhet.
Kunskap om kvalitativa och/eller kvantitativa analytiska metoder.
Sakkunskap och erfarenhet inom innovation i bred bemärkelse (produkt-, process- eller organisatorisk innovation).
Goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska.
För rollen är det viktigt att du har du en god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare och andra intressenter. Vidare är du kreativ och kan komma med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Du har mycket god problemlösande analytisk förmåga som gör att du kan hantera och analysera komplexa problem. Du har god förmåga till självständigt arbete och har dessutom god personlig mognad och anpassar ditt förhållningssätt till situationen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Forskarexamen av relevans för vår verksamhet
Kunskap om och erfarenhet av totalförsvar och/eller civilt eller militärt försvar.
Kunskap om och erfarenhet av nationella och internationella försvarsinnovationssatsningar.
Sakkunskap om offentlig upphandling, immaterialrätt, ackreditering och/eller finansiering av innovation.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 23:e augusti!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Tornberg. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Gullfossgatan 6 (visa karta
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164 90 KISTA Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
10020855