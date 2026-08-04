Jämtkraft söker IT-chef
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
2026-08-04
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Strömsund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet som är avgörande för att samhället ska fungera varje dag?
Jämtkraft söker nu en IT-chef som vill ta helhetsansvar för vår IT samt vara med och utveckla framtidens energisystem.
Din roll hos oss
Som IT-chef har du en nyckelroll i att se till att vår IT fungerar stabilt, säkert och effektivt men också att den utvecklas i takt med verksamheten.
Du leder ett kompetent team och arbetar nära organisationen för att säkerställa att IT skapar värde i allt från daglig drift till långsiktig utveckling.
Vi söker dig som
Har mångårig och gedigen bakgrund inom IT.
Är en erfaren ledare som gillar att utveckla både människor och verksamhet.
Har erfarenhet av att leda chefer, vilket är meriterande.
Förstår och har erfarenhet av hur IT skapar affärs- och verksamhetsnytta.
Trivs i en roll där du samverkar, prioriterar och tar ansvar.
Har B-körkort.
Du är en jordnära och pragmatisk person som får saker att hända. Du motiveras av att arbeta i en organisation där IT verkligen spelar en avgörande roll.
Om Jämtkraft
Jämtkraft är ett jämtländskt energibolag som producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme. Vi agerar på både den fysiska och den finansiella elmarknaden för våra kunders räkning. Energin vi producerar kommer från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och skog. Jämtkraft ägs av kommunerna Östersund, Krokom och Åre och tillsammans är vi cirka 470 medarbetare.
Varför Jämtkraft?
Hos oss får du:
Ett utmanande uppdrag i en samhällsviktig verksamhet.
Möjlighet att påverka och utveckla IT på riktigt.
Arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.
En stabil arbetsgivare med långsiktigt perspektiv.Publiceringsdatum2026-08-04Övrig information
Stationering är i Östersund och vi ser att du bor eller kommer bosätta dig i regionen.
Innan anställning kommer du genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Pontus Andersson på pontus.andersson@onepartnergroup.se
(mailto:pontus.andersson@onepartnergroup.se
)
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.jamtkraft.se/
831 32 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jämtkraft Kontakt
Rekryteringskonsult
Pontus Andersson pontus.andersson@onepartnergroup.se +4663194334 Jobbnummer
10020834