B2B-säljare - fast lön, bonus och möjlighet att växa
Key Omnichannel AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-08-04
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Vill du arbeta med företagskunder, bygga långsiktiga relationer och fortsätta utvecklas inom B2B-försäljning?
Hos Key Solutions söker vi fler B2B-säljare som vill ta nästa steg i karriären. Vi tror att du har erfarenhet av försäljning, kundservice eller en annan relationsskapande roll och nu vill utveckla din förmåga att skapa affärer, bygga starka kundrelationer och ta större ansvar i en miljö med tydliga mål, coachning och goda möjligheter att växa.
Här arbetar du med både nya och befintliga företagskunder och representerar några av Sveriges och Europas mest välkända varumärken. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och resultat står i fokus.
Om rollen
Som B2B-säljare ansvarar du för att skapa och utveckla affärsrelationer med företagskunder via telefon och digitala möten. Du identifierar kundens behov, presenterar relevanta lösningar och följer upp dialoger för att skapa långsiktiga affärer.
Du driver dina kunddialoger framåt med stöd av tydliga arbetssätt, löpande coachning och kontinuerlig feedback. Här får du möjlighet att utveckla din affärsförståelse, stärka din kommunikation och bygga erfarenhet inom B2B-försäljning.
Varför Key Solutions?
• Du får arbeta med några av Sveriges och Europas mest välkända varumärken
• Du blir en del av ett team där coachning, kunskapsdelning och höga ambitioner driver utvecklingen framåt
• Du får tydliga möjligheter att växa inom försäljning, ansvar och ledarskap
• Du erbjuds fast månadslön, bonus och en arbetsmiljö där prestation uppmärksammas och belönas
Vi tror att du
• har erfarenhet av försäljning, kundservice eller annan relationsskapande roll
• trivs med att bygga förtroende och långsiktiga kundrelationer
• motiveras av att arbeta mot tydliga mål och leverera resultat
• uppskattar coachning, feedback och ett högt engagemang
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande, men inget krav. Har du arbetat med försäljning mot privatpersoner eller i en annan kundnära roll och vill ta steget in i B2B ser vi det som en stark grund.
Därför väljer många Key Solutions
Key Solutions är en tillväxtpartner som hjälper några av Europas mest välkända varumärken att växa genom försäljning, utbildning och teknik.
Sedan starten 2008 har vi utbildat över 6 000 säljare och tillsammans levererat mer än 1 000 000 nya kunder till våra uppdragsgivare. I dag är vi över 200 medarbetare i Norden och fortsätter att växa.
Men det som verkligen särskiljer oss är vår kultur. Hos oss blir du en del av en arbetsplats där människor får växa, ta ansvar och utvecklas tillsammans. I 14 år i rad har vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work®.
Praktisk information:
Lön: Fast månadslön + bonus
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Vi behandlar ansökningar löpande
Vill du ta nästa steg och utvecklas i en roll där ansvar, struktur och resultat går hand i hand? Ansök enkelt redan idag.
Läs mer om oss, vår kultur och hur det är att vara en del av Key Solutions här:https://keysolutions.carrd.co/
Välkommen till Key Solutions – A Place To Grow. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8166285-2129328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), https://career.keysolutions.se
Elektrogatan 10 (visa karta
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171 54 SOLNA Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
10020837