HR-Partner på 50% till kund i Göteborg!
Bemannia AB (Publ.) / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-08-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en HR-partner för en deltidstjänst på 50% till en av våra kunder i Göteborg som jobbat självständigt med rekryteringsprocesser samt har erfarenhet av personaladministration.
Om uppdraget Uppdraget är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia och är en deltidstjänst på 50% från och med 1/9-2026 till 18/12-2026. Arbetet sker på plats hos kunden och antalet dagar sker i samråd med kunden.
Dina arbetsuppgifter
Rekrytering av kollektivanställd personal exempelvis inom roller som lokalvårdare, miljövärd, fastighetsvärd, trygghetsvärd.
Rekrytering av tjänstemän.
Löpande personaladministration som avtalsskrivning, protokoll och personalförmåner.
Det kan även förekomma arbetsuppgifter med övriga Hr-relaterade frågor, men fokus är på rekrytering.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
Kunskaper om HR-system (exempelvis Personec, TimeCare med flera).
God kännedom om lagar, förordningar och avtal på området.
Erfarenhet av att självständigt genomföra rekryteringsprocesser på tjänstemanna- och kollektivsidan.
Erfarenhet av personaladministration.
Meriterande
Kunskap i rekryteringsverktyget Varbi och Personec.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 7 augusti.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Emmy Eriksson, emmy.eriksson@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på +46708420300.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165284-2129341". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10020851