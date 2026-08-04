Personal till bensinstation - Strängnäs
Aura Personal AB / Kassapersonalsjobb / Strängnäs Visa alla kassapersonalsjobb i Strängnäs
2026-08-04
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, Eskilstuna
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Vi söker heltidspersonal som säljare på bensinstation i Strängnäs, med start omgående!
Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat team och trivs i ett högt arbetstempo. Hos oss står kunden alltid i fokus, och du har en naturlig känsla för service där varje kund blir positivt bemött och känner sig välkommen tillbaka.
Du motiveras av att arbeta mot uppsatta mål. Med din energi och drivkraft bidrar du till både din egen och teamets framgång.
Rollen som säljare på bensinstation innebär ett varierande och spännande arbete i en dynamisk miljö där vi möter människor i rörelse. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat försäljning av drivmedel, mat och kioskvaror samt bilrelaterade produkter. Du ansvarar även för biltvätt, enklare servicehjälp och uthyrning av släp.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Manuellt B-körkort
Är driven och vill utvecklas
Vad vi erbjuder:
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal – där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7687300-2129329". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
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645 91 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10020836