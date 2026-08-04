Spontan ansökan Göteborg
Azalea Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-08-04
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Azalea Care startade med intentionen att bli ett av de bästa assistansutförarna på marknaden direkt från start. Redan efter första året gav våra kunder oss betyget 4,7 av 5 vilket vi är otroligt stolta över!Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs. Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschens generösaste kollektivavtal samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygga i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare. Våra värdeord är trygghet, stolthet, kvalitet och dessa jobbar vi utifrån. Varje dag. Vill du bli en av oss?
Att arbeta som personlig assistent innebär att vara ett stöd i vardagen där en persons funktionsnedsättnin sätter begränsningar. Rollen kan se mycket olika ut beroende på vilken kund du arbetar hos - varje uppdrag är unikt.
Du är kundens förlängda armar och ben, anpassar dig efter dagens behov och stöttar där det behövs - oavsett om det handlar om personlig omvårdnad, aktiviteter eller hushållssysslor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom liknande yrken. Du har förståelse för vad det innebär att arbeta i någon annans hem och kan möta varje individ med respekt, integretet och lyhördhet.
Vi söker dig som är:
Flexibel och har lätt att anpassa sig
Positiv och lösningsfokuserad
Ödmjuk och ansvarsfull
Vi har kunder i Göteborg som behöver både timvikarier och personal på rad.
Att jobba som personlig assistent kan se väldigt olika ut beroende på vilken funktionsnedsättning kunden har, likväl för att vi alla är olika individer vare sig vi har en funktionsnedsättning eller inte. Som personlig assistent kompenserar du för det kunden inte klarar av att göra själv, så att denne kan leva som andra i så hög utsträckning som det är möjligt. Att jobba i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent, det kan även finnas en familj att ta hänsyn till. Det gäller att ha fingertoppskänsla för att läsa av hur kunden vill ha det i olika situationer. Som personlig assistent hos oss får du:-God arbetsmiljö-Närhet kund – assistent - verksamhetschef-Fräscha arbetskläder-Kollektivavtal-Kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat).
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Azalea Care AB
(org.nr 559070-1495)
412 72 GÖTEBORG Arbetsplats
azaleacare Jobbnummer
10020835