Rekryterare till äldreomsorgen i Lomma kommun
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2026-08-04
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Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad – varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vill du vara med och bidra till att säkerställa framtidens kompetensförsörjning inom äldreomsorgen? Nu söker vi en engagerad och erfaren rekryterare till ett ettårigt projekt med fokus på rekrytering och bemanningsplanering inom våra verksamheter i Lomma och Bjärred. Anställningen är 1 års tidsbegränsad anställning.
Vi erbjuder ett utvecklande och varierande uppdrag med stor möjlighet att påverka.
Kompetenta och engagerade kollegor och ett nära samarbete med verksamhetens chefer och HR.
En arbetsplats där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus och du får möjlighet att bidra till långsiktig kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Vi är en organisation som värdesätter initiativförmåga, engagemang och nytänkande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som rekryterare hos oss får du en central och betydelsefull roll i arbetet med att attrahera, rekrytera och introducera nya medarbetare till våra verksamheter. Du kommer att arbeta nära chefer och verksamheter för att säkerställa att vi rekryterar rätt kompetens på ett effektivt och professionellt sätt.
I rollen ansvarar du för hela rekryteringsprocessen, från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer, referenstagning och anställning. Du kommer även att vara ett stöd till chefer i frågor som rör bemanning, schemaläggning och tillämpning av arbetstidslagen.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa förutsättningar för en äldreomsorg med hög kvalitet, god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning.
Vi erbjuder ett nära ledarskap där du får stöd i ditt dagliga arbete. Du samarbetar med verksamhetens chefer, HR-funktion och övriga nyckelpersoner för att utveckla våra arbetssätt och möta framtidens rekryteringsutmaningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet av rekryteringsarbete och kompetensförsörjning.
• Har god kunskap om arbetsrättsliga frågor, särskilt arbetstidslagen och dess tillämpning.
• Har erfarenhet av att stödja chefer i rekryterings- och bemanningsfrågor.
• Är strukturerad, ansvarstagande och har god administrativ förmåga.
• Har ett professionellt bemötande och god kommunikativ förmåga.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i samverkan med andra.
• Är lösningsorienterad och van vid att hantera många parallella processer.
• Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet och/eller vård- och omsorgssektorn.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Vi redovisar lön för 10:e och 90:e percentil: 34 000- 42 000kr/mån. Löneintervallet anges i enlighet med gällande regelverk om lönetransparens
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "111-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Kommun
(org.nr 212000-1066)
Smedjevägen 3 (visa karta
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234 56 ALNARP Arbetsplats
Lomma kommun Kontakt
Avdelningschef
Liselott Nilsson Klang liselott.nilssonklang@lomma.se +46709413232 Jobbnummer
10020840