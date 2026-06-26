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Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Biologjobb / Lomma Visa alla biologjobb i Lomma
2026-06-26
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Institutionen för växtförädling
Vi söker en forskare för arbete i två projekt med fokus på hållbar växtproduktion: dels optimering av grödor för nordliga ljusförhållanden samt dels utveckling av ogräskontroll baserad på RNA-inteferens.
Om jobbet
Den anställde kommer att planera och genomföra experiment, huvudsakligen i kontrollerade miljöer.
Arbetet omfattar studier av växters tillväxt och utveckling under långdagsförhållanden samt under olika ljusprofiler, liksom molekylära och fysiologiska analyser. Här ingår analyser av växters respons på definierade spektrala ljusförhållanden, arbete med programmerbara LED-system samt utvärdering av metodernas effektivitet och risker
Tjänsten innefattar även utveckling och utvärdering av en RNA-baserad metod för ogräskontroll. Detta inkluderar design och produktion av RNAi-konstruktioner, såsom dsRNA, applicering av dessa samt genomförande av transkriptomiska analyser (RNA-sekvensering) och tillhörande dataanalys.
Den anställde förväntas dessutom bidra till vetenskaplig publicering och aktivt samarbete med andra forskare.
Din bakgrund
Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen i bioteknik samt dokumenterad postdoktoral forskningserfarenhet inom molekylär växtbiologi och växtbioteknik, och erfarenhet av växtförädling.
Erfarenhet av utveckling av molekylära verktyg, inklusive dsRNA-konstruktioner för RNA-interferens, transkriptomik, RNA-sekvensering samt analys av omics-data är ett krav.
Sökanden ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på vetenskaplig engelska samt kunna uppvisa en stark publikationsmeritlista.
Du ska ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna arbeta självständigt.
Meriterande:
Erfarenhet av forskning på cerealier, ogräs och oljeväxter (t.ex. rybs). Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete med renkavle (Alopecurus myosuroides) samt molekylära metoder för ogräskontroll.
Dokumenterad framgång i att erhålla forskningsfinansiering.
Erfarenhet av studier av fotoreceptorsignalering under definierade spektrala ljusförhållanden, samt av att designa och genomföra experiment i kontrollerade odlingsmiljöer (inklusive klimatkammare och programmerbara LED-system), är starkt meriterande.
Erfarenhet av spektral karakterisering och transkriptionsanalys av ljussignaleringsvägar ses som en tillgång.
Ett dokumenterat intresse för, och förmåga att integrera, egen expertis i pågående växtförädlingsprojekt.Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Institutionen för Växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp bedriver forskning, utbildning och innovationsarbete av strategisk betydelse för samhällets långsiktiga försörjning av livsmedel, industriell råvara och energi, och för att möta ett ökande behov av råvara och samtidigt göra växtproduktionen alltmer miljövänlig och energisnål. Ett brett spektrum av tekniker används i arbetet med både trädgårds- och jordbruksgrödor; från fältexperiment och karakterisering av jordbrukets biologiska mångfald, till studier av olika genetiska-, biokemiska-, biofysiska- och fysiologiska aspekter samt modellering och användning av genteknik.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/vaxtforadling/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 månader
Omfattning:
75-100%Tillträde
2026-12-01Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-13.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
234 22 ALNARP Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Anders Carlsson anders.carlsson@slu.se +4640415561 Jobbnummer
9980781