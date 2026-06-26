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Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi / Naturvetarjobb / Uppsala Visa alla naturvetarjobb i Uppsala
2026-06-26
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Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl. a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologiPubliceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Detta arbete utförs inom området lymfkärlsutveckling och den framgångsrika kandidaten kommer att behöva genomföra vetenskapliga projekt, inklusive konceptualisering, planering, genomförande, felsökning och avslutning via manuskriptförberedelse.
Arbetet kommer att fokuseras på:
• Zebrafiskspecifika tekniker inklusive:
• Djurhållning och underhåll av linjer.
• Generering av mutantlinjer med CRISPR-teknik, generering av reporterlinjer med BAC och knock-in-metoder.
• Embryomikroinjektion, larvangiografi och sondmatning.
• Helmonterad immunfärgning och in situ-hybridisering.
• Vaskulär fenotypisk karakterisering av mutanta fenotyper
• Cellspårning med hjälp av multispektrala färgsystem
• Clearing och immunfärgning av juvenila prover
• Ex vivo-avbildning av vuxna vävnader
• Molekylärbiologiska tekniker: DNA-isolering, PCR, gelelektrofores, RNA-extraktion, cDNA-syntes, RT-PCR-analys, proteinisolering, Western Blot och ELISA
• Cellkultur: stamcellsdifferentiering till endotelceller, odling av primära cellinjer: HUVEC, HDLEC och HDBEC, odling av tumörcellinjer. Plasmidtransfektion, siRNA-knockdown
• Flödescytometri: celldissociation, färgning och analys, cellsortering i rör och plattor
• Avbildningsfärdigheter: Brightfield, Fluorescens, Konfokal, Multi-foton (2-foton och 3-foton), Stellaris, Light-sheet-mikroskopi och Automatiserade system (Acquifer)
• Dataavbildningsanalys: Image J, Arivis och IMARIS
• RNA-sekvensering: förberedelse av bulk-RNA-bibliotek för MARSseq och SMARTseq2, preliminär dataanalys. Insamling av encellsdata och arbete i samarbete med bioinformatiker för analyser.
• Dataanalys: Prisma, Graph Pad för statistisk analys
• Undervisning: handledning av studenter i labprojekt och expertisdelning med yngre medlemmar i teamet.
• Vetenskapskommunikation: poster- och muntlig presentation vid internationella konferenser, labmöten och institutionsseminarier.
• Vetenskapligt skrivande, peer review och interaktion med redaktörer.
• Organisatoriska färdigheter: projektledning, ansökningsskrivning och organisering av seminarier/workshops.
Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen i utvecklingsbiologi, bioteknik eller biomedicinska vetenskaper.
• Erfarenhet av utvecklingsbiologi och lymfutveckling hos zebrafiskar.
• Innehavare av FELASA B-djurlicens eller motsvarande licens för att arbeta med djur i Sverige.
• Personliga mjuka färdigheter: Motiverad och entusiastisk, samarbetsvillig, detaljorienterad, god kommunikationsförmåga.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt
• 10+ års erfarenhet av zebrafiskar.
• Multifoton- och Light-sheet-avbildning.
• Erfarenhet av clearingvävnadsmetoder.
• Projektledningskompetens.
• Erfarenhet av att handleda studenter.
Vänligen skicka in CV och personligt brev som motiverar intresset för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Kaska Koltowska, kaska.koltowska@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 10 juli 2026, UFV-PA 2026/2193
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi Kontakt
HR-generalist
Elin Truder elin.truder@igp.uu.se 0184710000 Jobbnummer
9980721