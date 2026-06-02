Forskare
2026-06-02
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi söker nu en forskare med placering vid Sektionen för klinisk neurovetenskap.
Forskargruppen bedriver forskning inom avancerad medicinsk bildanalys med fokus på hjärnavbildning och hjärntumörer. Arbetet omfattar utveckling och tillämpning av metoder för bildbearbetning, datahantering och statistisk analys av neuroimaging-data i kliniska forskningsprojekt.
Arbetet omfattar tekniskt och metodologiskt stöd till pågående forskningsprojekt inom neuroimaging. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Registrering och normalisering av MR-bilddata till MNI-space.
Strukturering och organisering av bilddata enligt BIDS-standard.
Kvalitetssäkring och koordinering av databearbetning och segmenteringsarbete.
Introduktion och upplärning av nya medarbetare inom bildanalys- och datahanteringsrutiner.
Samordning av studentmedarbetare som arbetar med databearbetning och segmentering.
Medverkan i utveckling och underhåll av forskningsgruppens imaging-pipelines.
Deltagande i forskningsprojekt som jämför olika metoder för kartläggning av hjärnans funktionella organisation, inklusive univariata analyser och SCCAN-baserade metoder.
Arbetet sker i nära samarbete med forskare, doktorander och teknisk personal inom gruppen.KvalifikationerKvalifikationer
Doktorsexamen inom teknisk matematik, medicinsk bildanalys, datavetenskap, biomedicinsk teknik eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Erfarenhet av registrering och bearbetning av MR-bilddata.
Erfarenhet av programmering för vetenskaplig dataanalys.
God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med hjärntumördata.
Erfarenhet av arbete med BIDS-standard och reproducerbara analysflöden.
Erfarenhet av mjukvarupaket inom bildanalys såsom ANTs, FSL, FreeSurfer eller motsvarande programvara.
Erfarenhet av handledning eller upplärning av studenter och forskningspersonal.
Erfarenhet av multivariat bildanalys och lesion-symptom mapping-metoder.Dina personliga egenskaper
Den sökande ska vara strukturerad, självgående och ha god samarbetsförmåga. Eftersom arbetet innebär samordning av flera parallella aktiviteter krävs god organisatorisk förmåga och ett noggrant arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning (intermittent anställning) i 7 månader. Du kommer att arbeta timmar vid behov med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta forskare Erik Thurin, tfn: +46 31 342 10 00 , e-post: mailto:erik.thurin@neuro.gu.se
Ansvarig chef är professor/biträdande sektionschef Asgeir Jakola, tfn: +46 31 342 97 41, e-post: mailto:jakola.asgeir@gu.se
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-06-23
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
