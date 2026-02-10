Forskare
Göteborgs universitet / Biomedicinjobb / Göteborg Visa alla biomedicinjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kliniska vetenskaper är en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 16 olika ämnesområden (avdelningar) och är indelade i fyra sektioner. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi vid Sahlgrenska akademin, söker en forskare med inriktning mot prostatacancer. Vid avdelningen för urologi bedrivs forskning om urologiska cancersjukdomar, med särskilt fokus på prostatacancer, stensjukdom och rekonstruktiv kirurgi.
Den aktuella forskargruppen har under mer än 30 år bedrivit forskning i världsklass inom screening för prostatacancer, huvudsakligen baserad på två stora randomiserade studier, varav en fortfarande pågår (G2). Sedan flera år bedrivs även omfattande registerbaserad forskning inom prostatacancerområdet, för närvarande med fokus på regionalt organiserad prostatacancertestning (OPT), som hittills erbjudits till cirka 350 000 svenska män.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av självständig forskning inom prostatacancer samt deltagande i seminarier för forskare och doktorander. Arbetet innefattar självständig bearbetning, redigering och analys av stora datamängder, inklusive registerdata, samt tolkning av forskningsresultat. I arbetsuppgifterna ingår även författande av vetenskapliga artiklar och samarbete med andra forskare inom och utanför forskargruppen.
Kvalifikationer
För anställningen krävs doktorsexamen inom epidemiologi eller ett näraliggande ämne samt forskning inom epidemiologi. Vidare krävs goda kunskaper om prostatacancersjukdomen, dokumenterad praktisk erfarenhet av självständig redigering och analys av stora dataset samt mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig självständighet och analytisk förmåga, erfarenhet av forskning inom prostatacancerområdet, erfarenhet av registerbaserad forskning och arbete med stora epidemiologiska datamaterial samt förmåga att samarbeta inom forskargruppen och med externa samarbetspartners..
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 6 månader, på heltid (100%), med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi. Tillträde 2026-05-01
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Ola Bratt: Tfn: 070-2763233 eller e-post: ola.bratt@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Till ansökan bifigas:
• Personligt brev med motivering.
• Kopior av relevanta dokument som styrker formell och informell kompetens.
• Två referenser
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-03
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9733492