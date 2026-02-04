Forskare
Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap i Uppsala
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.
Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på uu.se/farmbio.https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Bedriva forskning inom projekt som studerar statiners utvecklingsbiologiska effekter samt medverka i undervisning inom olika toxikologikurser.Kvalifikationer
Doktorsexamen i farmakologi eller toxikologi, med dokumenterad erfarenhet av forskning inom utvecklingsbiologi och arbete med humana stamceller. Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift. Hög personlig lämplighet såsom självständig och effektiv samt stark motivation och intresse för ämnesområdet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, till 2026-05-29. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-03-01
Upplysningar om anställningen lämnas av prof Hanna Karlsson e-post mailto:hanna.l.karlsson@uu.se
eller prof Robert Fredriksson e-post mailto:Robert.fredriksson@uu.se
För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren e-post mailto:marina.ronngren@.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2026 UFV-PA 2026/328
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Kontakt
Marina Rönngren 018-4710000 Jobbnummer
9721808