Forsbergs i Linköping söker Hallvärd inför högsäsongen!
2026-02-05
Visste du att nästan hälften av alla svenskar kan tänka sig att semestra med husbil eller husvagn? Intresset för fritidsfordon fortsätter att öka, och vår kundkrets består i dag av allt från pensionärer och barnfamiljer till hängivna golfare - året runt. Vår bransch utvecklas snabbt, och på Forsbergs Fritidscenter vill vi vara med och driva den förändringen framåt.
Är du pensionär, student eller någon som helt enkelt vill ha ett roligt och socialt extrajobb? Tycker du om att möta människor och vara en del av en härlig arbetsgemenskap? Då kan rollen som Hallvärd hos oss vara precis vad du söker.
Som Hallvärd på Forsbergs...
• är du en viktig del i Forsbergs möte med kund. Du arbetar med försäljning, lagerhantering, inköp och sortimentsexponering gällande artiklar som berör tillbehörsavdelningen. Du ser till att kunderna blir behjälpta på bästa sätt och att våra kundytor ser trevliga, säljande och inbjudande ut.
Då du arbetar både med interna kollegor samt externa kunder, förväntas du kunna kommunicera på ett bra sätt och vara handlingskraftig för att skapa effektiva processer och en förstklassig kundupplevelse.
Du förväntas därtill ta eget ansvar i att säkerställa att du under arbetats gång ser till att hela tiden lära dig så att du har rätt kunskap och de verktyg du behöver för att representera Forsbergs på bästa sätt och bidra till att uppnå företagets mål. Det finns väldigt många tillbehör och reservdelar till en husvagn/husbil och du blir aldrig fullärd!
Du ingår i Eftermarknadsavdelningen och rapporterar till Servicechef. På plats i Linköping har du både Servicechef ett gäng Fordsonstekniker och ett gäng Säljare som närmsta kollegor och ni samarbetar över avdelningarna Eftermarknad och Försäljning för att få till en så sömlös och smidig kundresa som möjligt. Utöver kollegorna på centret i Linköping får du ett stort gäng duktiga kollegor på våra andra 6 center samt huvudkontoret.
Vi söker dig som...
• är nyfiken, handlingskraftig och serviceminded. Du är inte rädd för att ha flera bollar i luften samtidigt och du ser det som en självklarhet att hjälpa våra kunder och dina kollegor på bästa möjliga sätt med ett leende på läpparna och en positiv attityd, oavsett om det handlar om en reklamation, ta betalt i kassan, ett råd kring en liten reservdel eller ett större inköp av ett nytt tält. Du är noggrann och organiserad, tycker om att lära dig nya saker och söker ständiga förbättringar och effektiviseringar i vardagen. Ett affärsmässigt tänk och förmågan att se vad som behöver göras och hjälpa till där det behövs kommer naturligt för dig.
Praktisk information: Tjänsten är en deltidsanställning på timmar. Arbetspassen är främst förlagda till lördagar samt under perioder då vi har ökat behov. Under vår högsäsong, april-oktober, finns goda möjligheter att utöka arbetstiden eftersom vi då har betydligt fler besökare. Vi ser gärna att du kan arbeta under hela juni, juli och augusti, då det är vår mest intensiva period.
Känns detta som något för dig? Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Robin Zangerl på robin.zangerl@ffc.se
Varför Forsbergs Fritidscenter?
På Forsbergs lever vi våra gemensamma värderingar; Nytänkande, Omtänksamma, Drivande och Enkla. Vi hjälper varandra och våra kunder, och vi ser att det är tillsammans som vi kan bli snabbare, starkare och bättre. Vi strävar efter att vara lite bättre idag än vad vi var igår och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som levererar den. Vi har ett bra kollektivavtal, ett schysst förmånspaket och titt som tätt bjuds det på olika personalevenemang.
Forsbergs Fritidscenter är Sveriges största importör och återförsäljare av husbilar och husvagnar. Vi har en bred produktportfölj med starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. Vi har funnits i 30 år och finns idag på sju orter i landet. Totalt är vi strax under 100 anställda och stolt del av KVD-koncernen.
Läs gärna mer om oss på www.forsbergsfritidscenter.se
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll samt ett drogtest innan eventuellt avtal om anställning träffas, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7179938-1827668". Arbetsgivare Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB
(org.nr 556431-7856), https://jobb.forsbergsfritidscenter.se
584 22 LINKÖPING Arbetsplats
Forsbergs Fritidscenter Jobbnummer
