Församlingsassistent Barn och unga
2025-10-02
VI SÖKER EN ASSISTENT I FÖRSAMLINGSARBETE I STRÖMSUNDS PASTORAT
Just nu söker vi en assistent i församlingsarbete på 100%.
Strömsunds pastorat är ett geografiskt stort pastorat i vackra Jämtland. Pastoratet består av sju församlingar, och du blir en resurs för dem alla. Tillsammans arbetar vi för att möta människor i livets olika skeden och skapa en öppen och välkommande kyrka.
Som församlingsassistent blir du en viktig del i församlingens barn- och ungdomsarbete:
• Undervisning för barn och konfirmander.
• Fördjupning för äldre ungdomar.
• Delaktighet i gudstjänster där barn och unga står i centrum.
• Samarbete och stöd i våra sju församlingar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är grundad i din kristna tro och är medlem i Svenska kyrkan.
Har utbildning inom barn/ungdom eller erfarenhet som är lämplig för tjänsten.
Har utbildning/erfarenhet inom dramapedagogik.
Är kreativ och initiativrik och har lätt att knyta sociala kontakter.
Trivs med barn och ungdomar.
Är van vid användning av sociala media.
Gärna har musikalisk erfarenhet (ej krav).
Kan arbeta både självständigt och i team.
Är beredd på kvälls- och helgarbete.
Har B-körkort och tillgång till bil.
Anställning
• Anställningsform: provanställning tillämpas.
• Omfattning: Heltid.
• Tillträde: 1 januari eller enligt överenskommelse.
• Lön: Enligt kollektivavtal.
Sista ansökningsdag
2025-10-31
Har du frågor om tjänsten? Ring gärna:
• Kyrkoherde Carla Sveningsson, tel. 0670-105 33
• Kyrkorådsordförande Inga Maj Persson, tel. 070 262 93 41
Facklig företrädare: Sveriges Lärare. Ulrika Nordin, tel 0643 447880. KarinUlrika.Nordin@svenskakyrkan.se
Läs mer och ansök här: stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assisten i församlingsarbetet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds Pastorat
(org.nr 252003-9203)
833 35 STRÖMSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strömsunds pastorat Jobbnummer
9536818