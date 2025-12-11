Försäljningsledare (vikariat) - Coop Mjölby
Coop Östra Försäljning AB / Butikssäljarjobb / Motala
2025-12-11
Vill du vara med och skapa framtidens matupplevelse - och samtidigt växa i din roll?
Vi söker dig som brinner för försäljning, kundmöten och hållbara val. Som försäljningsledare hos oss får du möjlighet att ta ansvar, inspirera och utvecklas - både som avdelningsansvarig och kollega.
Om rollen:Som försäljningsledare är du en nyckelperson i butikens dagliga drift. Du leder ett specifikt ansvarsområde - exempelvis frukt & grönt, online eller varuflöde - och driver försäljning, kundnöjdhet och förbättringsinitiativ.
Du arbetar nära säljchefer och butikschef, och är med och formar butikens resultat genom:
Att skapa den bästa kundupplevelsen med matglädje, inspiration och service i världsklass.
Att coacha medarbetare inom ditt område mot gemensamma mål.
Att initiera och driva förbättringar som stärker lönsamhet och effektivitet.
Att säkerställa rutiner och bidra till en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Att arbeta aktivt med hållbarhet - både i sortiment och i vardagen.
Vad vi erbjuder: En arbetsplats där hållbarhet är en självklarhet - för både planeten och människorna.
Möjlighet att växa internt - många av våra butikschefer har börjat som försäljningsledare.
Ett inkluderande klimat där dina idéer och din utveckling tas på allvar.
Varierande arbetstider - dag, kväll och helg - så att vi kan finnas där när våra kunder vill handla.
Vem är du?
Du har erfarenhet från detaljhandel, service eller restaurang - och gärna erfarenhet av att leda andra. Du är en lagspelare med driv, ansvarskänsla och ett öga för kundens behov. Flerspråkighet och intresse/erfarenhet av olika kulturer är meriterande.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för mat och försäljning.
Trivs med att ta ansvar och fatta beslut.
Vill utvecklas - både i din roll och inom företaget.
Har förmåga att inspirera och engagera andra.
Vill du vara med och göra skillnad - varje dag?
Sök idag och bli en del av vår resa mot att bli Sveriges bästa matkedja!
Ansökningsprocessen:Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. För våra slutkandidater kan vi komma att utföra bakgrundskontroll. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop värdesätter de kvalitéer som en jämn ålder- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556030-5921), https://www.coopostra.se/ Arbetsplats
Coop Östra Kontakt
Fanny Oldenmark fanny.oldenmark@coop.se Jobbnummer
9639777