Försäljningschef Packade Färskvaror
2026-03-05
, Stockholm
Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Packade Färskvaror är en avdelning på ICA Maxi Nacka där tempo, struktur och affärsmässighet är avgörande för både kundupplevelse och lönsamhet.
Som försäljningschef ansvarar du för personal, drift, försäljning och budget och säkerställer en effektiv och lönsam verksamhet i linje med butikens affärsplan. Du leder driftledare, säljledare och varuanskaffare och arbetar nära teamet för att skapa aktiv försäljning genom kampanjer, exponeringar och säsongsstyrd planering. Försäljning, marginal, svinn, timbudget och övriga nyckeltal följs upp veckovis och åtgärder vidtas utifrån analys och prioritering.
Rollen omfattar även ansvar för sortiment, leverantörskontakter, förhandlingar och uppföljning av ICA-avtal och egna avtal. Du driver utvecklingen av arbetssätt och rutiner inom drift, egenkontroll och arbetsmiljö samt säkerställer att bemanning och scheman planeras utifrån försäljning och leveransstruktur.
Som en del av butikens ledningsgrupp bidrar du aktivt till långsiktig planering, utveckling och helhetsperspektiv för hela verksamheten. Vid behov agerar du ställföreträdande butikschef.
Vi söker en ledare
Rollen passar en trygg, strukturerad och affärsdriven ledare som trivs i ett högt tempo och tar fullt ansvar för resultat och människor.
Du skapar tydlighet genom planering, uppföljning och prioritering. Du vågar fatta beslut och driver arbetet framåt med fokus på lönsamhet, kvalitet och kund.
Ledarskapet bygger på tillit, engagemang och kontinuerlig återkoppling. Du utvecklar dina medarbetare genom att ge ansvar, befogenheter och rätt förutsättningar att lyckas. Förmågan att se både detaljer och helhet samt att skapa arbetsglädje och delaktighet är central.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av arbetsledande ansvar med resultatansvar inom dagligvaruhandel
God kunskap inom försäljning, svinnkontroll, bemanning och butiksekonomi
Erfarenhet av att arbeta med uppföljning av nyckeltal och ekonomisk analys
God datorvana och erfarenhet av butikssystem
Förmåga att planera, organisera och driva flera processer parallellt
Meriterande
Utbildning via ICA-skolan såsom BLU, LU eller FLU
Erfarenhet av system som AoB och Min Butik
Kunskap inom förbättringsarbete, exempelvis Ledande Butiksdrift eller Lean
Erfarenhet av leverantörsförhandlingar och sortimentsarbete
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiderna är varierande och inkluderar helgarbete. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen.Om företaget
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtanke för människor möts. Sedan 2002 har vi arbetat för att vara först och främst som arbetsgivare, butik, servicegivare och samhällsmedborgare.
Vårt eget varumärke Nackas Egna speglar kvalitet och hantverk med allt från bröd och bakverk producerade från grunden till hemlagade rätter och delikatesser i vår saluhall. Vi är stolta över våra samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val för en god morgondag.
Vi satsar på våra medarbetare genom Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner. Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, god arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Så ansöker du
