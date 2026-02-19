Försäljningschef
Försäljningschef - Telecom
Är du redo att leda och utveckla ett högpresterande säljteam inom telecom? Vi söker en driven försäljningschef som vill ta ansvar för teamets framgång, bygga en stark säljkultur och driva tillväxt i en av Sveriges snabbast växande B2B-branscher.
Våra tjänster & lösningar
Företagstelefoni och mobilabonnemang
Växellösningar och telekommunikation
Detta erbjuder vi dig
Garantilön + provision - helt utan tak
Ansvar för att leda, coacha och utveckla ditt eget säljteam
Intern utbildning och ledarskapsträning
Möjlighet till förmåner såsom företagsbil och telefon
Bygga och utveckla teamets gemensamma kundportfölj
Flexibla arbetstider under eget ansvar
Vi söker dig som
Talar och skriver flytande svenska
Har tidigare erfarenhet av försäljning och ledarskap (gärna B2B)
Trivs med att coacha, motivera och leda team till framgång
Är driven, affärsmässig och resultatorienterad
Har förmågan att skapa struktur och nå uppsatta mål
Ansökan
För att kunna ansöka till uppdraget behöver du skapa en konsultprofil i vår plattform https://app.talentbylukas.com/
och sedan skicka in din ansökan. Genom att göra detta blir din kompetens även synlig för andra uppdragsgivare som letar efter säljare inför framtida uppdrag. Lägg ner 5-8 minuter på att skapa din profil idag för att vara i spelet.
Låter detta intressant? Hör av dig så berättar vi mer!
Vill du växa i din karriär? Ansök nu och bli en del av vårt team!
Hör av dig så berättar vi mer!
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
https://app.talentbylukas.com
E-post: lukas@talentbylukas.com
Detta är ett heltidsjobb.
Göteborg Kontakt
Lukas Bock lukas@talentbylukas.com
