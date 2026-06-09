Försäljningschef - Österbergs Industrihandel

Tacting AB / Chefsjobb / Karlstad
2026-06-09


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Österbergs Industrihandel befinner sig i en utvecklingsfas där vi vill stärka vårt ledarskap, öka marknadstrycket och vidareutveckla vår serviceaffär. Nu söker vi en affärsdriven och närvarande ledare till en nyckelroll med stort mandat.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Om tjänsten
Det här är en strategisk och operativ ledarroll med ett brett ansvar för både människor, affär och utveckling.
Du har helhetsansvar för:

Våra tekniska säljare inom olika produktområden

Marknadsfunktionen

Serviceverkstaden

Relationer med våra viktigaste leverantörer och partners

Tillsammans med Försäljningschef kundansvar, butikschef, innesälj och affärssupport driver du det övergripande försäljnings- och tjänsteerbjudandet i Värmland, norra Dalsland och Örebro län.

Ditt uppdrag
Du får en central roll i att utveckla både affär och organisation genom att:

skapa ökad närvaro och coachning i säljarorganisationen

stärka delaktighet, feedback och utveckling hos varje medarbetare

öka marknadsaktiviteten i prioriterade segment

vidareutveckla serviceaffären som tillväxtmotor

säkerställa effektiva arbetssätt och kontinuerlig förbättring

Rollen är affärsnära och operativ, du är aktiv i verksamheten, följer upp, stöttar och driver resultat.
Du ingår i ledningsgruppen och bidrar till bolagets strategiska utveckling.

Om dig
Vi söker dig som kombinerar affärsdriv med ett tydligt och engagerande ledarskap.
Du är en ledare som:

har gedigen erfarenhet av B2B-försäljning mot verkstadsindustrin

har lett och utvecklat team med goda resultat

arbetar strukturerat och är stark i uppföljning

är coachande, närvarande och bygger engagemang

är kommunikativ och relationsskapande

har goda kunskaper i svenska och engelska

Du har god systemvana och är bekväm i affärssystem och Office.
Det är meriterande om du har en ledarskapsutbildning.
Som person är du:

prestigelös och samarbetsorienterad

tydlig i riktning men lyhörd i dialog

drivs av att utveckla både affär och människor

B-körkort är ett krav.

Vi erbjuder
Hos Österbergs får du en viktig roll i ett stabilt och utvecklingsinriktat bolag med stark lokal förankring.
Du erbjuds:

en nyckelroll med stort mandat och påverkan

möjlighet att forma och utveckla både affär och organisation

korta beslutsvägar och entreprenöriell kultur

en tydlig tillväxtagenda

marknadsmässiga villkor

Om Österbergs
Österbergs Industrihandel grundades 1905 och är idag en etablerad industripartner med huvudkontor i Karlstad och verksamhet i Örebro.
Bolaget ingår i Lundqvist Invest, en privat bolagsgrupp med en omsättning på cirka 1 miljard kronor. I gruppen ingår även Flinks Järn och Lundqvist Maskin & Verktyg.
Vår ambition är tydlig: Vi ska vara den mest hållbara totalpartnern.
Våra värdeord – Proffsighet, Uthållighet, Respekt och Engagemang genomsyrar hur vi arbetar och utvecklar vår affär.

Om rekryteringsprocessen
I denna rekrytering samarbetar Österbergs med Tacting. Våra konsulter arbetar med kvalitetssäkrade och fördomsfria metoder för en objektiv och strukturerad rekryteringsprocess.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Bengt Libäck , bengt.liback@tacting.com, 0705 94 72 77

Signe Johansson, signe.johansson@tacting.com, 0735 28 69 95

Välkommen in med din ansökan senast 21/6.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880132-2044341".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tacting AB (org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Gustaf Anders gata 7b (visa karta)
653 40  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tacting

Jobbnummer
9955654

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