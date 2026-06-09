Försäljningschef - Österbergs Industrihandel
Tacting AB / Chefsjobb / Karlstad Visa alla chefsjobb i Karlstad
2026-06-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Österbergs Industrihandel befinner sig i en utvecklingsfas där vi vill stärka vårt ledarskap, öka marknadstrycket och vidareutveckla vår serviceaffär. Nu söker vi en affärsdriven och närvarande ledare till en nyckelroll med stort mandat.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Det här är en strategisk och operativ ledarroll med ett brett ansvar för både människor, affär och utveckling.
Du har helhetsansvar för:
Våra tekniska säljare inom olika produktområden
Marknadsfunktionen
Serviceverkstaden
Relationer med våra viktigaste leverantörer och partners
Tillsammans med Försäljningschef kundansvar, butikschef, innesälj och affärssupport driver du det övergripande försäljnings- och tjänsteerbjudandet i Värmland, norra Dalsland och Örebro län.
Ditt uppdrag
Du får en central roll i att utveckla både affär och organisation genom att:
skapa ökad närvaro och coachning i säljarorganisationen
stärka delaktighet, feedback och utveckling hos varje medarbetare
öka marknadsaktiviteten i prioriterade segment
vidareutveckla serviceaffären som tillväxtmotor
säkerställa effektiva arbetssätt och kontinuerlig förbättring
Rollen är affärsnära och operativ, du är aktiv i verksamheten, följer upp, stöttar och driver resultat.
Du ingår i ledningsgruppen och bidrar till bolagets strategiska utveckling.
Om dig
Vi söker dig som kombinerar affärsdriv med ett tydligt och engagerande ledarskap.
Du är en ledare som:
har gedigen erfarenhet av B2B-försäljning mot verkstadsindustrin
har lett och utvecklat team med goda resultat
arbetar strukturerat och är stark i uppföljning
är coachande, närvarande och bygger engagemang
är kommunikativ och relationsskapande
har goda kunskaper i svenska och engelska
Du har god systemvana och är bekväm i affärssystem och Office.
Det är meriterande om du har en ledarskapsutbildning.
Som person är du:
prestigelös och samarbetsorienterad
tydlig i riktning men lyhörd i dialog
drivs av att utveckla både affär och människor
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Hos Österbergs får du en viktig roll i ett stabilt och utvecklingsinriktat bolag med stark lokal förankring.
Du erbjuds:
en nyckelroll med stort mandat och påverkan
möjlighet att forma och utveckla både affär och organisation
korta beslutsvägar och entreprenöriell kultur
en tydlig tillväxtagenda
marknadsmässiga villkor
Om Österbergs
Österbergs Industrihandel grundades 1905 och är idag en etablerad industripartner med huvudkontor i Karlstad och verksamhet i Örebro.
Bolaget ingår i Lundqvist Invest, en privat bolagsgrupp med en omsättning på cirka 1 miljard kronor. I gruppen ingår även Flinks Järn och Lundqvist Maskin & Verktyg.
Vår ambition är tydlig: Vi ska vara den mest hållbara totalpartnern.
Våra värdeord – Proffsighet, Uthållighet, Respekt och Engagemang genomsyrar hur vi arbetar och utvecklar vår affär.
Om rekryteringsprocessen
I denna rekrytering samarbetar Österbergs med Tacting. Våra konsulter arbetar med kvalitetssäkrade och fördomsfria metoder för en objektiv och strukturerad rekryteringsprocess.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Bengt Libäck , bengt.liback@tacting.com
, 0705 94 72 77
Signe Johansson, signe.johansson@tacting.com
, 0735 28 69 95
Välkommen in med din ansökan senast 21/6. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880132-2044341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Gustaf Anders gata 7b (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9955654