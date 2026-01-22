Försäljningsassistent - Rosersberg
Lidl Sverige KB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidl Sverige KB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Sammanfattning av tjänsten
Är du en kommunikativ och strukturerad person och dessutom en fena på administration? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att lära dig nya digitala verktyg och system? Då kan arbetet som försäljningsassistent hos oss vara något för dig. Läs mer om tjänsten nedan och ansök nu!
Din roll
Som försäljningsassistent fungerar du som en supportfunktion mot vår försäljningsorganisation och då främst mot våra chefer inom försäljning och regionens 75 butiker. Du har kontinuerlig kontakt med olika avdelningar inom Lidl och är på många sätt ansiktet utåt både internt och extern
En stor del av din vardag kommer att innebära:
Arbete med att sammanställa och utvärdera material och rapporter
Hantera inkommande mail samt arbeta i olika IT-system
Vara den naturliga länken mellan våra butiker, regionkontoret och övriga verksamheter
Uppdatera systembehörigheter och vårda stamdata i vårt affärssystem
Ansvara för vår mobilitetsavdelning
Arbetsuppgifterna varierar mycket, vilket ger dig möjligheter att skaffa nya kunskaper och utvecklas inom Lidl. Arbetstiderna är förlagda över kontorstider.Publiceringsdatum2026-01-22Profil
Vi söker dig som trivs med att arbeta i ett högt tempo, har lätt att växla mellan arbetsuppgifter och drivs av att arbeta lösnings- och resultatinriktat mot deadlines. Du är noggrann och systematisk och dessutom har du en stark kommunikativ och relationsbyggande förmåga. Vidare ser vi att:
Du är dator- och systemvan och hanterar Microsoft Office- och Google-paketet obehindrat - särskilt Excel
Du har en avslutad gymnasieutbildning
Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Du som söker har tidigare erfarenheter av liknande arbetsuppgifter och det är meriterande om du arbetat i butik, antingen på Lidl eller annan dagligvarukedja. Som person är du naturligt serviceinriktad, prestigelös och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har lätt för att arbeta i grupp och kan även självständigt organisera och planera dina arbetsuppgifter. Vi ser det även som önskvärt att du innehar B-körkort då hantering av tjänstebilar ingår i tjänsten.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap.
Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Hos oss får du allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal.
Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem.
Vill du vara med på vår utmanarresa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
o Gå in via länken "sök nu"
o Fyll i formuläret
o Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 8 februari 2026.
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med chans till förlängning - start enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb006@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "632386-43922990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB Arbetsplats
Lidl Rosersberg Kontakt
Lidl Sverige 00000 Jobbnummer
9700086