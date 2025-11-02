Försäljningsansvarig till Vaggeryds Maskin
2025-11-02
Erik Sandahl, vd på Vaggeryds Maskin har varit i Addpeoples poddstudio - här berättar han om Vaggeryds Maskins fortsatta tillväxtresa.
"Vi är inne i en tillväxtfas och vi märker att behoven förändras. För att ta nästa steg känns det naturligt att nu välkomna en dedikerad person som kan fokusera fullt ut på försäljning - och som ska vara med och forma det vi bygger vidare på".
Lyssna på avsnittet här: https://open.spotify.com/episode/7bFTrNFSZOMtLdXNWEaxTZ?si=JsCb1mkaTD-j0YspQEnOFw
Därför är du viktig
Det här är en helt ny roll som försäljningsansvarig - en chans där du får vara med från början och forma både innehåll, struktur och arbetssätt. Du är affärsdriven, ser möjligheter och tar ansvar för nykundsbearbetning och affärsutveckling på strategisk nivå.
Det här är Vaggeryds Maskin
Vaggeryds Maskin är ett tillverkande bolag med processer inom plåtbearbetning, skärande bearbetning, svetsning och montering, men som även erbjuder resurser inom mekanikkonstruktion och projektledning. Vi tar en aktiv roll i både affärsutveckling och produktutveckling för att skapa mervärde tillsammans med kunderna, vilka framförallt utgörs av ledande bolag inom truck- och materialhanteringsbranschen.
Vaggeryds Maskin omsätter cirka 40 mkr och företagsgruppen, som även innefattar bolagen Ljungsarps Mekaniska och Dendro Lift, omsätter cirka 150 mkr och sysselsätter 70 personer.
Vår kultur
Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar och nära till både produktion och ledning. Här är det högt i tak, prestigelöst och engagerat - vi är ett lag som tillsammans löser uppgiften. Hos oss får du vara med och påverka, tänka nytt och bidra till utveckling på riktigt. Du får tillgång till en erfaren ledningsgrupp och ägare med stor branschkunskap, och vi lägger stort värde vid att ha roligt längs vägen.
Fokus i din roll
Du kliver in i en helt ny roll med en central betydelse för Vaggeryds Maskins fortsatta tillväxt. Som försäljningsansvarig är du den som lyfter blicken, analyserar marknaden, identifierar rätt affärsmöjligheter och omvandlar dem till konkreta strategier. Du får frihet och förtroende att bygga upp vårt kommersiella arbete med en tydlig försäljningsstrategi - med fokus på att bearbeta nya marknader och kunder, men även fortsätta utveckla de befintliga långsiktiga partnerskapen som redan finns idag.
Du arbetar nära vd, ledningsgruppen och övrig organisation, där du fungerar som en drivande kraft och motor för det affärsmässiga arbetet. Med din erfarenhet och nyfikenhet identifierar du inte bara var vi kan växa - du visar också hur vi tar oss dit.
Om vi får önska
Vi söker dig som inte bara har sälj- och affärsutveckling i blodet - utan också har förmågan att se helheten, analysera komplexa sammanhang och omsätta insikter till affär. Du har troligtvis verkat i tillverkande industri, kanske som KAM, affärsansvarig eller i en bred roll på ett mindre bolag, där du varit van att bära flera hattar.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av B2B-försäljning eller affärsutveckling med bakgrund inom den tillverkande industrin
Vana att arbeta strategiskt med marknadsanalyser och kundbearbetning
Affärssinne och har ett strukturerat arbetssätt
Förmågan att formulera och driva försäljningsstrategier
Ingenjörsbakgrund är meriterande, men inte avgörande - det är din skarpa affärsnäsa och driv vi söker
Är det rätt plats för dig?
Du är en doer med ett analytiskt sinne - en kombination som gör att du både ser möjligheterna och vet hur du ska realisera dem.
Du vågar ifrågasätta, lyssnar nyfiket och föreslår nya vägar framåt. Samtidigt är du prestigelös och trygg i en operativ vardag, där din strategiska höjd får utrymme. Du trivs i en miljö där du får stort eget ansvar, men också där du är nära till beslut och tillsammans med en tight ledningsgrupp som delar din ambition.
Det här är ett bolag som har siktet inställt på långsiktig tillväxt. Målbilden är tydlig, men resan dit är inte spikrak - och just därför söker vi någon som tycker det är spännande att få vara med och påverka vägen framåt.
Låter det spännande - då kommer du att trivas här!
Bra att veta
Tillsvidareanställning
Placeringsort Vaggeryd
Du rapporterar till vd
Visa ditt intresse senast den 16 november, urval kan komma att ske löpande
Har du frågor? Kontakta Ida Jergell, 073-706 80 80, eller Anette Beckman, 072-500 30 23
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559161-8714)
567 32 VAGGERYD
Addpeople Jobbnummer
9584472