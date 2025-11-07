Försäljningsansvarig för nytt marknadssegment till Againity
Tech Talents Consulting i Sverige AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2025-11-07
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tech Talents Consulting i Sverige AB i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Nyköping
, Motala
eller i hela Sverige
Againity har tagit fram en lösning för att med sina egenutvecklade ORC-turbiner nyttja spillvärme för lokal produktion av hållbar, väderoberoende och kostnadseffektiv el. För närvarande består vårt säljteam av sex engagerade säljare och processingenjörer som arbetar tätt tillsammans för att nå vår vision om en mer energieffektiv värld. Med en ständigt växande efterfrågan från allt fler marknadssegment söker Againity nu dig som vill leda marknadsutvecklingen inom segmentet spillvärme från större kraftverk för att ersätta fossil el runtom i världen.
OM AGAINITY:
Againity AB grundades 2013 och har sedan dess vuxit från ett start-up till ett etablerat och snabbt växande företag med en stark och familjär organisationskultur. Vi är ledande inom tillverkning av ORC-turbiner som omvandlar spillvärme till klimatsmart el. Vårt innovativa arbete har resulterat i utmärkelsen Årets Gasell som snabbast växande företag i Östergötland. Med en ständigt växande produktportfölj, inklusive nya lösningar för batterilagring, fortsätter vi att expandera och söker nu fler engagerade medarbetare till vårt team i Norrköping. För närvarande består vårt säljteam av sex engagerade säljare och processingenjörer som arbetar tätt tillsammans för att nå våra mål.
OM ROLLEN:
Som försäljningsansvarig för marknadssegmentet spillvärme från kraftverk har du en nyckelposition där du ansvarar för att utveckla en relativt ny marknad med enorm potential såväl ekonomiskt som miljömässigt. I rollen ingår att etablera nya säljkanaler parallellt med direktkontakt med de prospekt som äger kraftverk, såsom dieselmotorer och kraftverk, runt om i världen. Du etablerar ny säljkanaler via säljpartners och arbetar med direkt uppsökande försäljning via platsbesök, telefon, mail och videomöten och deltar i konferenser och mässor i den utsträckning det anses värdeskapande. Resor är därmed en naturlig del av tjänsten och vi söker dig som trivs med att vara ute på fältet och möta nya människor, även om arbetet utgår från kontoret i Norrköping. Du rapporterar till försäljningschef.
DIN PROFIL:
Vi söker dig som har ett skarpt affärssinne, brinner för att skapa kundrelationer inom industrin och trivs i en utvecklande roll med stor påverkan på affärsutveckling. Du får energi av att driva ditt eget arbete framåt och växer när du tar ansvar. Du trivs med att arbeta självständigt och har en naturlig förmåga att skapa framdrift och utveckling.
Det är meriterande om du har erfarenhet från teknisk försäljning inom värme- eller kraftproduktion, gasturbiner, dieselgeneratorer eller ångturbiner. Vi ser gärna att du har arbetat med försäljning till större organisationer och företag inom industrin samt har erfarenhet av projektförsäljning. Rollen innebär ansvar för att själv utveckla och driva marknadssegmentet, som på sikt förväntas bli en betydande och strategiskt viktig del av verksamheten. Tidigare affärsområdesansvar är därför meriterande.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett dynamiskt team där såväl samarbete som initiativtagande är centralt och vi värdesätter egenskaper som engagemang och resultatfokus. Du behärskar svenska och engelska väl, har B-körkort och är bekväm med att arbeta i Officepaketet.
VARFÖR AGANITY?
Hållbarhetsfokus: Vi arbetar varje dag för en grönare framtid.
Utvecklingsmöjligheter: Vi satsar på din personliga och professionella utveckling.
Engagerad företagskultur: Njut av frukostar varje morgon, två internkonferenser per år och After Work med kollegorna.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din erfarenhet och kompetens.
ÖVRIG INFORMATION:
Anställningsort: Norrköping.
Urval: Vi tillämpar kontinuerligt urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatumet.
Du kan enkelt ansöka med din LinkedIn-profil eller genom att bifoga ditt CV.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Malin Jönsson på malin.jonsson@techtalents.se
.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vara med och forma framtidens energilösningar tillsammans med oss? Skicka din ansökan redan idag, då urvalet sker löpande. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech Talents Consulting i Sverige AB
(org.nr 559190-6689) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9593046