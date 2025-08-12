Försäkringssäljare till Lendo
Vi söker dig som är erfaren inom telefonförsäljning och vill vara med och bygga upp ett nytt säljteam hos Lendo. Sök redan idag då start är omgående!
OM TJÄNSTEN
Vi söker drivna och målinriktade försäkringssäljare som redan är trygga i sin säljroll, så att vi kan lägga fokus på att introducera Lendos produkt och strategi. Du blir en viktig del i ett helt nytt team hos Lendo, där de satsar på att via kalla samtal hitta nya företagskunder och bygga upp en stark kundbas. För att lyckas i rollen behöver du vara kvalitetsmedveten, trivas i ett högt tempo och ha god förståelse för vad det innebär att arbeta med kalla samtal.
På Lendo är deras mission att ge fler människor verktygen och kunskapen för att fatta smarta beslut kring sin privatekonomi. Deras värderingar- Winas a team, Alwaysimproving & Focus on execution - präglar deras vardag och guidar dem mot målet att alltid vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Du erbjuds
• Fast lön med provision som belönar både din insats och dina resultat.
• En energifylld kultur och möjligheten att vara med och forma ett nytt team.
• Ett långsiktigt konsultuppdrag
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
• Guida kunder genom deras försäkringsbehov och göra komplexa frågor enkla och tydliga.
• Skapa trygghet och mervärde i varje kundkontakt genom personligt anpassade lösningar.
• Aktivt kontakta nya kunder via telefon för att identifiera affärsmöjligheter och erbjuda skräddarsydda försäkringar.
• Arbeta målinriktat med hög telefonaktivitet (200+ samtal/dag, 15 % svarsfrekvens) för att nå och överträffa uppsatta mål.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av telefonförsäljning och eller uppsökande försäljning, gärna inom kalltelefonförsäljning, telecom eller försäljning av el
• Har ett starkt driv för försäljning och tycker om att skapa värde för kunden
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska
• Goda kunskaper i engelska
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Är trygg i samtal och har lätt för att skapa förtroende.
• Brinner för att hjälpa kunder och leverera en positiv upplevelse.
• Drivs av att nå mål.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
