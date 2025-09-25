Försäkringsförmedlare, Malmö
Jobbklar Sverige AB söker, på uppdrag av Betryggande Försäkringar, en försäkringsförmedlare till deras växande verksamhet. Anställningen sker hos Betryggande Försäkringar, men hela rekryteringsprocessen hanteras av Jobbklar.
Om Betryggande Försäkringar
Betryggande Försäkringar är en etablerad och växande försäkringsförmedlare med fokus på dolda fel-försäkringar. Genom exklusiva samarbeten med ledande besiktningsföretag har de skapat en unik position på marknaden och tryggat affärer för både husköpare och hussäljare. Målsättningen är att fortsätta växa och bredda erbjudandet, och nu söker de dig som vill vara en del av deras fortsatta tillväxt.
Om rollen
I rollen som försäkringsförmedlare blir du en viktig del av teamet och får en central roll i att utveckla kundrelationer. Du ansvarar för rådgivning, upphandlingar och kundkontakter. Arbetsuppgifterna innefattar även uppsökande arbete mot företag, uppföljning av affärer och att bygga långsiktiga relationer. Du kommer att arbeta nära både kunder och försäkringsbolag och ges möjlighet att påverka företagets fortsatta utveckling.
Förvaltning av befintliga kunder och avtal
Upphandlingar och förhandlingar med försäkringsbolag
Bidra till utvecklingen av processer och tjänster
Vi söker dig som
Har 3-5 års arbetslivserfarenhet inom försäkringsförmedling
Har erfarenhet av upphandlingar
Har relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Är affärsmässig, kommunikativ och relationsskapande
Meriterande
Godkänd av InsureSec
Vi erbjuder
En stabil och växande arbetsgivare med starka samarbeten i branschen
Goda möjligheter till utveckling inom koncernen
Tjänstebil (efter provanställning)
