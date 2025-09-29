Försäkringsadministratör med fakturakunskaper
Ett uppdrag för dig som vill kombinera administrativa arbetsuppgifter med kundkontakt och fakturahantering i en dynamisk miljö.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Nu söker vi på SJR dig som vill arbeta som administratör hos en av våra kunder. Konsultuppdraget är start omgående och är 12 månader framåt. Kunden kan tänka sig att både ta in någon på halvtid likväl som heltid.
Ansvarsområden
Vi söker dig som tidigare har arbetet som försäkringsadministratör med fakturahantering. I denna roll kommer du vara behjälplig med frågor kring trafikförsäkringen samt kundens arbetsspecifika garantier. Det kan även förekomma rapportering och underhåll av masterdata.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet från försäkringsbranschen och även har mycket bra förståelse för trafikförsäkringen. Vidare är du en god administratör med fakturakunskaper. Du är flytande i att kommunicera på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Hos kunden trivs du bäst om du är serviceinriktad, noggrann och strukturerad. Vidare är du prestigelös, ordningsam och eftertänksam.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-12.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
