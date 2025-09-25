Förrådspersonal
2025-09-25
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar tillsammans med goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata.
Om enheten
FMLOG Försörjning anskaffar, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter, det innebär att planering, transport och kundsupport är viktiga delar i vårt arbete.
Försvarsmaktens Förråd är en del av FMLOG Försörjning och som skapar nytta för Försvarsmakten genom att ta emot och leverera materiel i tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Genom kunskap om hur materielen ska tas emot, lagras, förråds underhållas, levereras och även avvecklas är vi delaktiga i att göra försvarsmaktens verksamhet möjlig. Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende för att kunna leverera försvarslogistik när och där den behövs. Förråd verkar över hela landet och innehåller ett brett sortiment av FM materiel och vi verkar i flera flöden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som förrådspersonal har du ansvar för att ta emot, förråds hålla, inventera och leverera Försvarsmaktens materiel i överenskommen mängd, kvalitet och kostnad. Detta innebär även en del administrativt arbete. Du medverkar i verksamheten och tillsammans med kollegor ser ni till att lagar och regler efterlevs.
Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt. Tjänsten kommer även medföra resor och tjänstgöring på annan ort både över dagen eller under längre perioder. Du behöver vara flexibel, kunna ta stort eget ansvar och trivas med att träffa olika människor och ställas inför olika uppgifter, på olika platser. Vi arbetar såväl inne som utomhus under hela året. Du skall varje dag känna att du arbetar i framkant i vår organisation.
KRAV
Kvalifikationer
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Goda datakunskaper
• Som lägst körkort B, manuell växel
Truckförarbevis
Vi söker dig som har lätt för att kommunicera med andra människor, bygga nätverk och framföra dina åsikter på ett konstruktivt sätt. Du stimuleras av nya utmaningar, tar gärna initiativ och eget ansvar. Du är inte rädd för att ta i.
Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli pressad. Du är noggrann, prestigelös och en utpräglad lagspelare med god vana av att samarbeta med andra. Intressse för teknik och fordon är en bra merit.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskap i systemen LIFT, PRIO, Fenix/UEF
• C/CE körkort
• Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet och materiel
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Växjö.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Ellinor Wassermann, 070-918 39 77
Fackliga företrädare
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via växeln på 0589-40 400. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-10. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
